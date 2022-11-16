Barcelona'nın yıldızı Lewandowski, Osasuna maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı

La Liga'da Osasuna'yı 3-1 yendikleri maçta kırmızı kart gören Robert Lewandowski, 3 maç ceza aldı.

İspanya Futbol Federasyonu, Lewandowski'ye cezayı kesti

Barcelona'nın gelecek üç maçında oynayamayacak

Emekli olan Pique de ceza aldı

NE OLDU? Geçen hafta Barcelona'nın Osasuna'ya karşı oynadığı mücadelenin 30. dakikasında Robert Lewandowski kırmızı kart görmüştü. Ardından yedek kulübesinde olan Gerard Pique, son kez Barça kadrosunda yer almasına rağmen oyundan atılmıştı. İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna karşılaşmasında kırmızı kart gören Gerard Pique'ye 4, Robert Lewandowski'ye 3 maç ceza verdi.

NE SÖYLENDİ? Federasyondan yapılan açıklamada, Barcelona'nın Osasuna ile oynadığı maçın 30. dakikasında kırmızı kart gören Robert Lewandowski'nin, kararın ardından maçın hakemi Gil Manzano'ya yönelik hareketleri nedeniyle 3 maçla cezalandırıldığı belirtildi. Maçın devre arasında hakemlerle tartışan Gerard Pique ise "hakaret, sözlü saldırı ve aşağılayıcı tavırdan" 4 maç ceza aldı.

BÜYÜK RESİM: Lewandowski oyun alanını terk ederken başparmağıyla bir hareket yaptı. Daha sonra bu hareketi Barcelona Teknik Direktörü Xavi'ye yaptığını açıklasa da federasyon buna inanmadı. Bu hareketin hakemi hedef aldığına karar verildi. Lewandowski'nin cezasına itiraz eden Gerard Pique de son kez yer aldığı Barcelona kadrosundan ihraç edildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

PIQUE VE LEWANDOWSKI İÇİN SIRADA NE VAR? Gerard Pique emekli olduğu için bu cezanın bir önemi olmayacak. Ancak Dünya Kupası'ndan sonra Espanyol, Atletico Madrid ve Real Betis maçlarını oynayacak olan Barcelona, Robert Lewandowski'den mahrum kalacak.