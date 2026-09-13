Barcelona'nın yıldızı Levante'nin sahasında tarih yazdı ve Flick'e vefa borcunu ödedi

Barcelona'nın genç oyuncusu Xavi Espart, Levante ile Barcelona karşılaşmasında ilk takımla ilk golünü kaydederek yükselen kariyerinde yeni sayfalar açmaya devam etti ve Katalan kulübüyle olan yolculuğunda önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Espart, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşılaşmasında yedek olarak sahaya çıkmasının ardından Levante önünde ilk on birdeki yerini geri aldı ve teknik direktör Hansi Flick'in kendisine duyduğu güvenin boşuna olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Oyuncu izini bırakmak için uzun süre beklemedi; maçın başlamasından yalnızca 5 dakika sonra, Raphinha'dan gelen pasla skoru açmayı başardı ve kaleci Ryan'ın kalesine doğru bir şut çekti.

Şut ideal olmasa da, topun çıkış şeklinin kaleciyi yanıltmasına katkıda bulunması ve onun topa gerektiği gibi müdahale etmesini engellemesiyle kaleci için bir sürpriz taşıdı; top ağlara gitti ve Espart takımına öne geçme fırsatı verdi.

Bu gol, genç oyuncuların üzerine kurmayı ve onlara büyük maçlarda kendilerini kanıtlamaları için alan tanımayı sürdüren Flick'in hesaplarında yavaş yavaş yerini alan oyuncuya, ilk takımla yolculuğunun başında yeni bir moral desteği sağlıyor.