Spotify Camp Nou, öbür gün pazar günü, 2026-2027 sezonunun ilk El Clasico'suna ev sahipliği yapacak. La Liga'nın onuncu haftası kapsamında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Paris Saint-Germain karşısında sonradan oyuna giren Rodri, Barcelona forması altında Real Madrid'e karşı ilk El Clasico'suna çıkmaya hazırlanıyor.

Mundo Deportivo gazetesi, bir haberinde, Rodri'nin Barcelona'ya uyumunun hızlı geldiğini belirtti; nitekim oyuncu, saha görüşü, taktik zekâsı ve fiziksel gücü sayesinde orta sahanın feneri hâline geldi, ayrıca kişiliği ve tecrübesi sayesinde takımın liderlerinden biri oldu.

Başka bir deyişle, Rodri vazgeçilmez bir oyuncu hâline geldi; bu durum, geçen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında açıkça ortaya çıktı. Oyuncu, biraz dinlenmesi için maça yedek kulübesinde başlamıştı ve bu karşılaşma, Barcelona'nın bu sezon aldığı ilk mağlubiyete, 4-2'lik skora sahne oldu.

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Rodri, Barcelona saflarında İspanya Ligi'nde iki istatistikte başı çekiyor: 613 pasla tamamlanan paslar ve 11 top kapmayla top kapmalar.

İlk istatistikte Rodri, 614 pas tamamlayan Villarreal savunmacısı Renato Veiga'nın ardından turnuva genelinde ikinci sırada yer alıyor. Ancak Veiga'nın paslarının çoğu daha az riskli olduğundan, Rodri La Liga'da topu en çok dağıtan orta saha oyuncusu kabul ediliyor.

Bu rakamlar, özellikle Rodri'nin şimdiye kadar oynanan dokuz haftadan birinde, Elche karşısındaki ilk haftada forma giymediği düşünüldüğünde dikkat çekici görünüyor; çünkü takıma yeni katılmıştı ve Dünya Kupası'nın ardından gelen tatilden dönüşünün ardından yeterli sayıda antrenman yapmamıştı.

Ayrıca diğer sekiz maçın yalnızca 3'ünde tam maç oynadı; iki maçta sonradan oyuna girdi ve üç maçta oyundan alındı.

Bunun yanı sıra, gol atmak asıl görevi olmamasına rağmen Rodri'nin bir gol içgüdüsü var. La Cartuja Stadı'nda Real Betis karşılaşmasında, fiziksel yapısı ve boyu sayesinde öne çıkan güçlü yönlerinden biri olan duran toplardan sonra yaptığı kafa vuruşlarından yararlanarak Barcelona forması altındaki ilk gollerini kaydetti.

Bu özellikler, Katalan takımına Barcelona'nın diğer alanlardan daha fazla zorlandığı yönlerden birinde, yani duran toplarla başa çıkma konusunda da yardımcı olmak açısından önemli kabul ediliyor.

Rodri'nin tekrarladığı mesajlardan biri, Barcelona'ya tüm maçlarını karşılıklı atakların kesintisiz bir yarışına dönüştürmeme çağrısı; çünkü bu, gereksiz savunma riskleri barındırıyor.

Oyuncu, hücum yönünü ihmal etmeden oyunun gidişatına hâkim olmayı garantilemek için fazladan bir pas oynanmasını istiyor.

Flick de bu fikre katılıyor, ancak sorun şurada yatıyor: Barcelona'daki öne çıkan oyuncuların birçoğu doğrudan hücum karakterine sahip, hızla boşluklara doğru ilerleme eğiliminde ve topsuz hareketleri sıkça tekrarlayarak takım arkadaşlarını doğrudan paslar oynamaya itiyor.

Bunların arasında Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi öne çıkıyor.

Mbappé ve Diomande gibi muazzam hıza sahip hücum oyuncuları ya da Bellingham ve Güler gibi arkadan ceza sahasına sızmayı iyi bilen oyuncular sayesinde rakiplerinin bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi iyi bilen Real Madrid karşısında, Rodri'nin El Clasico'nun temposunu ayarlaması ve tüm takım arkadaşlarının onun yönlendirmelerine uyması, özellikle Barcelona dengesini kaybedip sahada boş alanlar bırakırsa, zorunlu olacak.