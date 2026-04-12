Barcelona'nın yıldızı, Atlético Madrid maçı öncesinde Lewandowski'ye kötü bir sürpriz hazırladı

İspanyol forvet Ferran Torres, dün Cumartesi günü Spotify Camp Nou'da oynanan La Liga'nın 31. haftasındaki Katalonya derbisinde, Barcelona'nın evinde Espanyol'u 4-1 mağlup ettiği maçta attığı iki golle eleştirileri susturdu.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre, Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Atlético Madrid ile karşılaşmadan önce, Torres gol suskunluğundan çıkmak için en uygun rakibi ve en ideal zamanı seçti.

Torres golcü kimliğini geri kazandı; resmi bir maçta son golünü 31 Ocak'ta Elche'ye karşı, yine La Liga'da atmıştı.

Barça'nın forveti, Espanyol karşısında Erik Garcia'nın kafasını ağlara göndererek üçüncü golü kutladı, ancak hakem ve VAR, milimetre farkla ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Azarlama işareti

Ferran Torres ilk golünü, parmak uçlarını hareket ettirip ellerini kapatıp sonra açarak, gol suskunluğundan çok bahsedenleri eleştiren açık bir işaretle kendini kanıtlamak için kullandı. Ancak son iki buçuk ayda, ilk 11'de veya yedek olarak 13 maça çıktı, ancak hiç gol atamadı.

Bu iki gol, dört resmi turnuvada (14'ü La Liga'da) bu sezon attığı 17. ve 18. golleri oldu. Bu da onu ligin en skorer oyuncularından biri yapıyor ve Lamine Yamal'ın bir gol gerisinde beşinci sırada yer alıyor. Ayrıca, Katalan forvet arkadaşı Robert Lewandowski'nin 12 golünü de geride bıraktı.

Bu başarı, Barcelona formasıyla oynadığı 201. maçta geldi. 200. maçını ise Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid karşısında kutlamıştı (maçın son dakikalarında oyuna girmiş, ancak gol atamamıştı).

"Mundo Deportivo"ya göre, Lewandowski'nin Atlético ile oynanacak rövanş maçında ilk 11'de yer alacağı düşünülüyordu, ancak Ferran Torres, Katalonya derbisindeki güçlü performansıyla ilk 11'de yer almak için güçlü bir aday olduğunu kanıtladı.

Polonyalı yıldız, ilk maçta El Rojiblancos karşısında ilk 11'de sahaya çıktı, ancak ilk yarı bitmeden Pau Kubarsi'nin kırmızı kart görmesi üzerine teknik direktör Hans Flick tarafından oyundan alındı. Maç, Madrid ekibinin deplasmanda 2-0 galibiyetiyle sona erdi.