Barcelona Teknik Direktörü Alman Hans Flick, La Liga'nın 13. haftasında bu akşam (pazar) Villarreal ile oynanacak maçın ilk 11'ini açıkladı. Karşılaşma, liderliğini korumaya çalışan Katalan ekibi için büyük önem taşıyor.

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Flick'in tercihlerinde Hollandalı Frenkie de Jong savunmada görev alırken, Alman forvet Karim Adeyemi de sürpriz bir kararla hücum hattında ilk 11'de yer aldı. Anthony Gordon ise maça yedek kulübesinde başlıyor.

Frenkie de Jong, savunmada Eric Garcia, Gerard Martín ve João Cancelo ile birlikte görev yapacak. Milli takımda kısa süre önce yaşadığı sakatlık nedeniyle Pau Cubarsí ise önlem amaçlı yedek kulübesinde oturuyor.

Bu tercih, Alman teknik adamın De Jong'un oyun kurma ve topu geriden çıkarma becerisinden yararlanma isteğini yansıtıyor. Flick, oyuncunun sahayı iyi okumasından ve baskı altında topu koruyabilmesinden faydalanmayı hedefliyor.

Orta sahada ise Flick, Marc Bernal, Pedri ve Fermín López'e güveniyor. Bu üçlü, oyunun temposunu kontrol etme, hatlar arasında hareketlenme ve pozisyon üretme becerilerini bir araya getiriyor.

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Gordon yerine Adeyemi: Dikkat çeken hücum değişikliği

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Hücum hattında Lamine Yamal ve Raphinha'nın yanında Karim Adeyemi'nin tercih edilmesi, Anthony Gordon'un maça yedek başladığı bir dönemde dikkat çekiyor.

Adeyemi'nin varlığı, Barcelona'ya hıza ve savunma arkasına yapılan koşulara dayanan bir hücum seçeneği sunuyor. Bunlar, Alman forvetin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Özellikle Sarı Denizaltı hücuma çıktığında Villarreal savunmasının arkasında oluşabilecek boşluklar, Adeyemi için önemli bir fırsat olabilir.

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Flick'in belirli isimlere bağlı kalmak yerine hücumda çeşitliliğe oynadığı görülüyor. Kanatlarda Yamal ile Raphinha bulunurken, Fermín López ve Pedri de orta sahadan destek verebilecek kapasitede.

Alman teknik adam, maç içinde başvurabileceği bir koz olarak Anthony Gordon'u yedekte tutuyor. Kulübede Dani Olmo, Gavi ve Gabriel Jesus'un da bulunması, Flick'e maçın gidişatına göre takımın yapısını değiştirmek için çok sayıda seçenek sağlıyor.

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Barcelona'nın Villarreal karşısındaki ilk 11'i

Barcelona, 4-3-3 dizilişiyle şu kadroyla sahaya çıkıyor:

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Kale: Juan Garcia.

Savunma: Frenkie de Jong, Eric Garcia, Gerard Martín, João Cancelo.

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Orta saha: Fermín López, Marc Bernal, Pedri.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi.

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Yedekler: Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Pau Cubarsí, Alex Campos, Jules Koundé, Alejandro Balde, Brian Fariñas, Gavi, Dani Olmo, Anthony Gordon ve Gabriel Jesus.

Barcelona, Villarreal karşısında liderliğini sağlamlaştırmak istiyor

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Karşılaşma, La Liga'da 12 maçta 33 puanla zirvede bulunan Barcelona için kritik bir zamanda oynanıyor. Katalan ekibi 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, 48 gol attı ve kalesinde 13 gol gördü.

Barcelona, bir maç fazla oynayan ikinci sıradaki Real Madrid ile puan olarak eşit durumda. Bu nedenle Villarreal karşısında alınacak galibiyet, şampiyonluk yarışında 3 puanlık farkı yeniden yakalamak için önemli bir fırsat olacak.

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Barcelona, milli araya deplasmanda Atlético Madrid'i Fermín López'in iki golüyle 2-1 yendiği değerli bir galibiyetle girmişti. Katalan ekibi bu sonuçla tüm kulvarlarda üst üste üçüncü galibiyetini alarak sezona yaptığı güçlü başlangıcı sürdürmüştü.

Villarreal ise maça 15 puanla sekizinci sırada başlıyor. Sarı Denizaltı, oynadığı 12 maçta dört galibiyet, üç beraberlik ve beş mağlubiyet aldı, 17 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

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Rakamlar, iki takım arasında gol üretimi açısından büyük bir fark olduğunu ortaya koyuyor. Barcelona şu ana kadar 48 gol atarken Villarreal 17 golde kaldı. Bu tablo, konuk ekibin savunmasını Katalan ekibinin hücum gücü karşısında zorlu bir sınava sokuyor.

Maçın Flick açısından önemi, yoğun bir fikstür döneminin hemen öncesinde oynanması nedeniyle daha da artıyor. Barcelona'yı 27 gün içinde dokuz maç bekliyor. Bu da galibiyet almayı ve oyuncuların hazır olma durumunu korumayı, teknik heyetin önümüzdeki süreçteki en önemli hedefleri arasına sokuyor.