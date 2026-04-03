Barcelona'nın uğur tılsımı, Atlético Madrid karşısında ortaya çıkıyor

Riazir Metropolitano Stadyumu, yarın Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasındaki zirve mücadelesinde Barcelona'nın Atlético Madrid'e konuk olacağı bu sezon iki takım arasında oynanacak üç maçlık serinin ilk karşılaşmasına ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

İspanya Futbol Federasyonu, bugün Cuma günü yaptığı resmi açıklamada, bu merakla beklenen karşılaşmayı yönetmek üzere uluslararası hakem Mateo Busquets Ferrer'in atandığını duyurdu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, bu karşılaşmanın 2025/2026 sezonunda Barcelona'nın oynadığı ikinci maç olacağına dikkat çekti.

İlk maç Rayo Vallecano ile oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bu maçta video yardım sistemi (VAR) ile ilgili teknik sorunlar yaşanmış ve sistem ilk yarının büyük bir bölümünde kullanılamamıştı.

Genel olarak, hakemin La Liga'da Barcelona'nın maçlarını yönettiği maç sayısı altıya ulaştı ve bu maçlarda Katalan ekibi dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti (Rayo Vallecano maçı hariç).

Bu sezon yönettiği son maç, ertelenen Osasuna karşılaşmasıydı ve bu maçta Katalan ekibi 3-0 galip geldi.

Atlético Madrid'e gelince, bu, Busquets Ferrer'in çeşitli turnuvalarda Rojiblancos'un maçını yönettiği altıncı kez olacak.

Madrid ekibi, onun yönetiminde bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet elde etti. Bu maçların en önemlileri, geçen sezon başkent derbisinde Real Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maç ve Mestalla Stadyumu'nda Valencia'yı 3-0 yendikleri maçtı.