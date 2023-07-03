İspanyol devi Barcelona ile Arjantinli süperstar Messi arasındaki maaş konusu büyük bir şaşkınlık yarattı.

NE OLDU? Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün Messi'ye iki yıl daha para ödeyeceğini açıkladı. İspanyol devi, 2025 yılına kadar Arjantinli süperstara parasını verecek.

Bu durum, artık bir Inter Miami oyuncusu olan Messi'nin 2021 yazında Paris Saint-Germain'e gitmesine ve bu yaz Camp Nou'ya dönmemesine rağmen bu şekilde devam edecek.

BARCELONA NEDEN HALA MESSI'YE ÖDEME YAPIYOR? İspanyol radyosu Cadena SER'e verdiği bir röportajda Barca'nın Messi ile yeniden bir araya gelmeyi nasıl kaçırdığını tartışırken Laporta'ya kulübün oyuncuya hala borcu olup olmadığı soruldu.

Başkan Laporta, "Kulübün mali zorlukları, bu yaz Messi'ye sözleşme teklif edememelerini sağladı" açıklamasını yaptı ve şunları ekledi:

“Messi'ye borcumuz var mı? Borçlu olduğumuz tek şey, kulübün önceki yönetim kurulu ile kararlaştırılan maaş ertelemeleridir. 2025'te sona erecek bekleyen ödemeler var. Yani, Messi'ye 2025 yılına kadar para ödeyeceğiz."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty/GOAL

Getty/GOAL

Getty

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra Messi, artık resmi olarak bir Inter Miami oyuncusu oldu.

Ve 21 Temmuz'da Ligler Kupası iç saha maçında Cruz Azul'a karşı yeni takımındaki ilk maçına çıkacak.