Barcelona’nın önünü kesen Arsenal, güçlü bir savunma transferini duyurdu

İngiliz kulübünün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Arsenal, Alman takımı Bayer Leverkusen'den kiralık olarak transfer ettiği Ekvadorlu savunma oyuncusu Piero Hincapie'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmaya karar vererek, oyuncuyla kesin olarak sözleşme imzaladı.

"Reuters" ajansı, medya kaynaklarına dayanarak, Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncuyu 2031 yazına kadar geçerli olacak bir sözleşmeyle kadrosuna katmak için 34,5 milyon sterlin (45,5 milyon dolar) ve performansa bağlı primler ödediğini aktardı.

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Henkapı, geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde 25 maçta forma giymiş ve Arsenal'in 22 yıl süren şampiyonluk hasretini sona erdirmesine katkıda bulunmuştu.

Ekvadorlu savunma oyuncusu, Bayer Leverkusen'de de dikkat çekici bir sicile sahip; 2023-2024 sezonunda Alman Bundesliga şampiyonluğunu kazanan takımın önemli isimlerinden biriydi.

Henkapé şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Ekvador milli takımıyla birlikte yer alıyor; takımı, Almanya, Curaçao ve Fildişi Sahili ile birlikte 5. grupta mücadele ediyor.

Daha önceki basın haberlerinde, Barcelona’nın Henkapí ile ilgilendiği ve Katalan kulübünün savunmasını güçlendirme çabaları kapsamında bu oyuncuyu transfer etme olasılığından söz edilmişti; ancak inisiyatif Arsenal’deydi ve kulüp sonunda satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.



