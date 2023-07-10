Barcelona'nın Neymar'ı reddetmesinin özel iki nedeni ortaya çıktı

Neymar, Barcelona'ya önerildi ancak Katalan devi, PSG yıldızının Camp Nou'ya geri dönmesini istemedi. Peki neden?

Neymar, Barcelona'ya önerildi

Barcelona, Brezilyalı oyuncuyu transfer etmedi

Neymar, PSG'de kalacak gibi görünüyor

NE OLDU? Neymar'ın PSG'de mutlu olduğu ve Paris'te kalmaya devam edeceği söyleniyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre ise Brezilyalı oyuncu, Barcelona'ya önerildi ancak Katalan devi, Neymar'ın Camp Nou'ya dönüşünü istemedi. Peki neden?

BARCELONA, NEYMAR'I NEDEN İSTEMEDİ? Barcelona, Neymar'ı transfer etmeyi iki nedenden dolayı istemedi. Öncelikle Neymar'ın transferi, mali zorluk yaşayan Barcelona'da maddi açıdan akıllıca bir hamle olmayacaktı. İkinci olarak Barcelona, Neymar'ın transferinin soyunma odasındaki dostluğa zarar vereceğini düşündü.

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