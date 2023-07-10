Barcelona'nın Neymar'ı reddetmesinin özel iki nedeni ortaya çıktı

- Neymar, Barcelona'ya önerildi
- Barcelona, Brezilyalı oyuncuyu transfer etmedi
- Neymar, PSG'de kalacak gibi görünüyor
NE OLDU? Neymar'ın PSG'de mutlu olduğu ve Paris'te kalmaya devam edeceği söyleniyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre ise Brezilyalı oyuncu, Barcelona'ya önerildi ancak Katalan devi, Neymar'ın Camp Nou'ya dönüşünü istemedi. Peki neden?
BARCELONA, NEYMAR'I NEDEN İSTEMEDİ? Barcelona, Neymar'ı transfer etmeyi iki nedenden dolayı istemedi. Öncelikle Neymar'ın transferi, mali zorluk yaşayan Barcelona'da maddi açıdan akıllıca bir hamle olmayacaktı. İkinci olarak Barcelona, Neymar'ın transferinin soyunma odasındaki dostluğa zarar vereceğini düşündü.
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