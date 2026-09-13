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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Çeviri:

Barcelona'nın Levante karşısındaki muhtemel on birinde toplu değişiklikler

Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
H. Flick
İspanya
Almanya

Flick rotasyon politikasını benimsiyor

Barcelona, İspanya La Liga'nın beşinci haftasında bugün pazar günü konuğu olacağı Levante ile "Ciudad de Valencia" stadında karşılaşmaya hazırlanıyor. Katalan ekibi, sezona yaptığı kusursuz başlangıcı sürdürmek istiyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre teknik direktör Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı alınan büyük galibiyetin (5-1) ardından ilk on birde birçok değişiklik yapmaya yöneliyor. Avrupa maçında ceza nedeniyle forma giyemeyen Eric Garcia'nın dönmesinin yanı sıra Marc Casadó... Xavi Espart, Gerard Martín, Fermín López ve Anthony Gordon'a da şans verilecek.

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"AS"e göre Barcelona'nın maça şu on birle başlaması bekleniyor:

Kaleci: Joan García.

Savunma: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart.

Orta saha: Rodri, Fermín López, Pedri.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Hollandalı Frenkie de Jong ile İsveçli Roony Bardghji, sakatlıkları nedeniyle Barça'nın kadrosunda yer almamaya devam ediyor.


Barcelona, 4 maçtan tam puanla 12 puan toplayarak İspanya La Liga puan durumunda lider konumunda bulunuyor. Real Madrid ise aynı puanla ikinci sırada yer alıyor; ancak bir maç fazla oynadı ve dün cumartesi Rayo Vallecano'yu (4-1) mağlup etti.

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