Gabriel Jesus'un Barcelona formasıyla sergilediği üst düzey performanslar, kendisiyle anlaşma sağlanması kararının doğruluğunu teyit etti. Brezilyalı forvet, kendisine verilen fırsatları iyi değerlendirerek İspanya Ligi'nde Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı gol sayısında geride bıraktı; Madrid ekibinde ondan daha fazla gol atan tek oyuncu ise Kylian Mbappe.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Deco, yaz transfer döneminin son anlarında Barcelona'ya katılan Gabriel Jesus transferini bitirmeyi başardı. Pek çok kişiyi şaşırtan bu hızlı transferin ardından oyuncu, Katalan ekibinin forması altındaki muhteşem performansıyla herkesi şaşırttı.

Eski Arsenal forveti, Barcelona formasıyla çıktığı ilk maçlarda teknik direktör Hansi Flick'in kendisine verdiği her dakikayı değerlendirerek dikkat çekici bir seviye ortaya koydu. Jesus, Raphinha'nın yedeği olmak ve gerektiğinde vatandaşına nefes alma fırsatı vermek üzere takıma katılmıştı; ancak Raphinha'nın sakatlığını değerlendirerek bir adım öne çıktı ve takıma katkı sağlayabileceğini kanıtladı.

Pek çok kişi, geçmişte yaşadığı ciddi sakatlıklar ve son sezonlarda düşen gol ortalaması nedeniyle Brezilyalı forvetin eski seviyesine dönebileceğinden kuşku duyuyordu. Ancak Barcelona formasını giydiği anda dikkat çekici biçimde gol atmaya başladı.

İlk dokuz haftada 39 gol kaydeden Barcelona'nın rekor niteliğindeki başlangıcı sürerken, Jesus da İspanya Ligi'nde şimdiye kadar attığı üç golle bu gol bolluğuna katkı sağlamaya çalışıyor.

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Her 59 dakikada bir gol

Gabriel Jesus'un dikkat çekici rakamları, Alman teknik direktör Hansi Flick'in oyun anlayışına ne kadar uyum sağladığını gösteriyor; zira Brezilyalı forvet her 59 dakikada bir gol kaydediyor.

Bu sezonun başından bu yana forma giydiği yedi maçta Jesus, İspanya Ligi'nde üç, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord karşısında bir gol attıktan sonra, telefonla konuşmayı taklit ettiği meşhur sevinç hareketini dört kez yaptı.

Jesus, Flick'in kendisine verdiği ilk 11'de forma giyme fırsatını değerlendirerek Real Betis karşısında da parladı. Sahada 79 dakika kalan Brezilyalı, Lamine Yamal'ın muhteşem pasının ardından Katalan ekibinin üçüncü golünü kaydetti.

Brezilyalı forvet, maçta ikinci golünü atmaya da çok yakındı; ancak 10 numaralı formanın sahibinin yine harika bir pasının ardından gelen bir başka golü iptal edildi.

Vinicius'u geride bırakması

Gazeteci Fran Gonzalez, Marca radyosunda Brezilyalı forvetin sergilediği performansı övdü ve şöyle konuştu: "Gabriel Jesus'un rakamlarının artık gerçekten ciddi bir hal aldığını düşünüyorum, şaka yapmıyorum. Ligde Vinicius'tan daha fazla gol attı. Real Madrid'de ondan daha fazla gol atan tek oyuncu, yedi golle Mbappe."

Gonzalez şöyle devam etti: "Geçen sezon ve ondan önceki sezon Jesus, Arsenal ile Premier Lig'de üç gol attı; Barcelona ile ise zaten üç gol kaydetti. Büyük bir başarıdan ve iyi bir transferden söz ediyoruz."

Flick: Çok daha iyi bir performans ortaya koyacak

Hansi Flick de Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yaptığı maçın ardından Gabriel Jesus'u övmeyi ihmal etmedi: "Gabriel üst düzey bir oyuncu ve şu an sergilediğinden çok daha iyi bir performans ortaya koyacak. Yaptıklarından memnunum, ancak çok daha fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum ve bu, önümüzdeki haftalarda ve aylarda ortaya çıkacak."

Brezilyalı forvetin, sahadaki çıkışını sürdürerek teknik direktörünün sözlerine fiilen yanıt vermesi için yalnızca dört gün yeterli oldu.



