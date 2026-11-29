Alman kaleci Marc-André ter Stegen, Hollanda ekibi Ajax Amsterdam'da yeniden sakatlar listesine girdi.

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Geçen yaz Barcelona'dan kiralık olarak Ajax'a katılan Ter Stegen, pazar akşamı Hollanda Ligi'nde Feyenoord'la oynanan kritik maçta forma giyemedi ve yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalmak zorunda kalacak.

Sport gazetesinin haberine göre Ajax teknik direktörü Michel Sánchez, De Klassieker derbisinin yeni bir bölümü olan karşılaşma öncesinde bu haberi doğruladı.

Ter Stegen, geçen perşembe Ajax'ın Avrupa Konferans Ligi'nde FC Thun'la karşılaştığı maçta sakatlandı.

Kaleci, mücadele sırasında fiziksel ağrılar hissetmeye başladı. İlk kontrollerin ardından sağlık ekibi, sakatlığın basit bir sorun olduğunu belirledi.

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Buna rağmen Ajax teknik ekibi, özellikle Hollanda başkent ekibini önümüzdeki dönemde bekleyen yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak Ter Stegen'in iyileşme sürecini riske atmamayı tercih etti.

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Alman milli kalecinin durumuna ilişkin ayrıntıları bizzat açıklayan Michel, ESPN'e yaptığı açıklamada oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalabileceğine dair ilk tahminini de paylaştı.

Teknik direktör, "Geçen perşembe zaten bazı ağrıları vardı ama basit bir sakatlık" dedi.

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Michel şöyle devam etti: "Doktor, Ter Stegen'in iyileşmek için iki haftaya ihtiyaç duyabileceğini söylüyor ama sakatlıklar söz konusu olduğunda her zaman temkinli olmak gerekir."

Alman kalecinin sakatlığı, sezonun önemli bir dönemine denk geldi. Michel'in çalıştırdığı takımı kış arasından önce farklı kulvarlarda bir dizi karşılaşma bekliyor; bu da istikrarın korunmasını ve oyuncuların fiziksel yükünün doğru yönetilmesini gerektiriyor.

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Ajax, sırasıyla kupada FC Den Bosch, Hollanda Ligi'nde FC Utrecht, Avrupa Konferans Ligi'nde Sint-Truiden, ardından SC Cambuur, Avrupa kupasında Getafe ve son olarak Go Ahead Eagles ile karşılaşacak.

Art arda gelen bu maçlar, as kalecisinden yoksun kalan Ajax teknik ekibini bazı değişiklikler yapmaya ve çözüm arayışına zorluyor.

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Bu süreçte, Feyenoord maçında olduğu gibi takımın kalesini Maarten Paes koruyacak.

Paes, iki kulüp arasındaki tarihi rekabet nedeniyle her zaman olağanüstü önem taşıyan ve sezonun en dikkat çekici maçlarından biri olan karşılaşmada Ajax formasını savunma sorumluluğunu üstlendi.

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Ter Stegen'in yokluğu, iki takımın puanları paylaşmasıyla sona eren De Klassieker derbisinin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

Feyenoord ile Ajax, Hollanda Ligi'ndeki sıralama açısından büyük önem taşıyan maçta 1-1 berabere kaldı; ancak bu sonuç, iki takımda da kendi hedeflerine göre farklı izlenimler bıraktı.

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Rakiplerinin puan kaybından en karlı çıkan ekip ise önceden Go Ahead Eagles'ı yenerek görevini yerine getiren PSV Eindhoven oldu. Bu galibiyet, takımın zirvedeki farkı açmasını sağladı.

Böylece PSV Eindhoven, Ajax'ın 3, Feyenoord'un ise 6 puan önünde bulunuyor.