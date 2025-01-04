Barcelona'nın iki transferine lisans verilmeyeceği açıklandı

La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın sezon başında kadrosuna kattığı iki transferine lisans verilmeyeceğini açıkladı.

Barcelona'nın korktuğu başına geldi

La Liga kararı resmen açıkladı

Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans verilmeyecek

NE OLDU? La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın sezon başında kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans verilmeyeceğini açıkladı. Katalan devi, karara itiraz için Spor İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak.

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın ekonomik kontrol düzenlemelerine uymadığı için futbolcuların lisansları çıkmazken Katalan devi, konuyu Spor İdare Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor. Barcelona'nın mahkeme yoluyla da sonuç alamaması durumunda Dani Olmo'yu başka bir takıma kiralaması bekleniyor.

Ağustos ayında 55 milyon Euro’ya RB Leipzig’den transfer edilen Dani Olmo bu sezon çıktığı 17 maçta 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Barcelona, 2030'a kadar Olmo'nun maaşını ödemek zorunda kalacak. Barça, Olmo'ya vergiler dahil yıllık 9.3 milyon euro maaş ödüyor.

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Barcelona iki oyuncusundan da sezonun ikinci yarısında faydalanamayacak.