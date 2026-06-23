Barcelona'nın iki oyuncusu, Álvarez'in Atlético'dan ayrılma konusundaki açıklamalarını kutladı

Julian Álvarez’in Atlético Madrid’den ayrılma isteğine dair yankı uyandıran açıklamaları, Barcelona’nın soyunma odasında büyük bir coşku dalgası yarattı. Gavi ve Fermin López, sosyal medya üzerinden Arjantinli forvetin sözlerine açıkça hayranlıklarını dile getirerek, Katalan ekibinin onu kadrosuna katmaya hazır olduğunu açıkça ortaya koydu.

Katalan “Sport” gazetesi, Javi’nin gazetenin paylaştığı bir gönderiye beğeni ile yanıt verdiğini ortaya çıkardı. Bu gönderide, Alvarez’in “ESPN” kanalına yaptığı ve “kulüp yetkilileriyle” gerçekten görüştüğünü, onlara “herkes için en iyisinin transfer olması olduğunu ve hayalimi gerçekleştirmek istediğini” söylediği açıklamaların yer aldığı bir video bulunuyordu. Fermin Lopez ise İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun bir paylaşımına aynı şekilde tepki gösterdi.

Hangi oyuncuyu seçeceğim?

Javi, birkaç gün önce İspanya'nın Suudi Arabistan ile oynayacağı maç öncesinde RAC 1 radyosuna verdiği röportajda Arjantinli "Örümcek"e hayranlığını dile getirmiş ve şöyle demişti: "Dünya Kupası'ndaki oyunculardan hangisini seçerdim? Julian Álvarez," diyerek, Arjantin'in Avusturya'yı mağlup etmesinin ardından Arjantinli forvetin açıklamalarına kamuoyu önünde yorum yapan ilk Barcelona oyuncularından biri oldu.

Soyunma odasında geniş beğeni

"Sport" gazetesinin haberine göre, Gavi ve Fermin, Barcelona soyunma odasında Alvarez'in sözlerini kutlayan tek isimler değildi. Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından en üst seviyede rekabet edebilmek için dünya çapında bir forvete ihtiyaç duyan takım, Alvarez'in sözlerini büyük bir beğeniyle karşıladı.

Juan Gamper’in ofislerinde sıcak karşılama

Barcelona oyuncularının Alvarez’in açıklamalarını alenen kutlaması, Arjantinli forvetin geleceği konusunda Barcelona ile Atlético Madrid arasında gerginliğin tırmandığı bir dönemde, Katalan soyunma odasının onu sabırsızlıkla beklediğine dair oyuncuya açık bir mesaj niteliğinde.