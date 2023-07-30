La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'nın, başarılı hocasından bir itiraf geldi.

NE OLDU? Barcelona, Cumartesi günü Dallas'ta oynanan hazırlık maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Olumlu sonuca rağmen teknik direktör Xavi Hernandez, takımdaki boşlukları doldurmak için yeni oyuncular almaları gerektiğini vurgulayarak takımın kadrosunu genişletme arzunusu yineledi.

Barcelona'nın kadroyu daha da güçlendirmek için ek transferler yapabileceğini belirterek kadrosunun bu durumunun yeterli olmadığından dem vurarak da bir itirafta bulundu.

NE DEDİLER: El Clasico galibiyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Xavi, "Transfer pazarı 31 Ağustos'ta kapanıyor. Çok şey olabilir. İnşallah daha da güçleniriz.

"Bazı oyuncularımız eksik ve bunu başkan da biliyor. Sonuca ve coşkuya rağmen daha fazlasına ihtiyacımız var" itirafında bulundu.

BÜYÜK RESİM: Barcelona menajeri, finansal kısıtlamalar nedeniyle kulübün transfer pazarında karşılaştığı zorlukların farkında...

Buna rağmen kadroya uygun eklemeler yapmaya kararlı görünüyorlar. Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle takımın tüm birincil hedeflerini karşılaması mümkün olmasa da Xavi, daha fazla oyuncunun alınacağı konusunda iyimser.

Ayrıca kulübün La Masia akademisinden yetenekleri A takıma çıkarmanın önemini vurguladı ve yerli oyuncuların takımı güçlendirmek için çok önemli bir rol oynayabileceğini öne sürdü.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? La Liga'nın son şampiyonu, sezon öncesi son hazırlık maçını 2 Ağustos'ta Las Vegas'ta AC Milan'a karşı oynayacak.