İtalyan ekibi Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, takımıyla elde ettiği dikkat çekici sonuçlar ve kendisini Avrupa futbolunun yükselen en önemli teknik adamlarından biri haline getiren oyun anlayışıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bu performans, adının gelecekte Barcelona'nın başına geçebilecek adaylar arasında güçlü şekilde anılmasını sağladı.

Reklam

Fabregas'a yönelik ilgi giderek artıyor. Katalan kulübündeki geçmiş deneyimi ona takımla özel bir bağ kazandırırken, Alman teknik adam Hansi Flick'in Barcelona'daki serüveni sona erdiğinde yerine kimin geçeceği sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

İspanyol teknik adam, Como'nun Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında AEK Atina'yı 1-0 yenmesinin ardından “Sport” gazetesine yansıyan açıklamalarında, Katalan kulübüne teknik direktör olarak dönme ihtimali hakkında konuştu.

Barcelona'ya olan sevgisini gizlemeyen Fabregas, gelecekte takımın teknik sorumluluğunu üstlenme ihtimali hakkında konuşmaktan ise kaçındı. Önümüzdeki yıllarda olabileceklerle meşgul olmak yerine bugüne odaklanmayı tercih ettiğinin altını çizdi.

Como'nun teknik direktörü, “Ben günü yaşayan insanlardanım. Geleceği düşünmek genellikle sizi hiçbir yere götürmez” dedi.

Reklam Reklam

Fabregas şöyle devam etti: “Ben Barcelona'ya aidim. Bu kulübün içinde büyüdüm ve oradaki herkesi tanıyorum. Ancak geleceği çok ileriye dönük düşünmeyi hiç sevmedim, çünkü bunu yaptığım zamanlarda işler iyi gitmedi.”

Related Topics

Hayatı, pilotunun ne zaman duracağını bilmediği bir uçağı uçurmaya benzeten Fabregas, ister rekabetle ister aile hayatıyla ilgili olsun, her dönemin tadını çıkarmanın önemini vurguladı.

Fabregas, “Rekabet zamanı geldiğinde rekabet etmeliyiz, keyif zamanı geldiğinde keyfini çıkarmalıyız, aile zamanı geldiğinde de ailemizle birlikte olmalıyız. Como'da üstlendiğim rekabete, baskıya ve büyük sorumluluklara rağmen dengeli bir insan olmaya çalışıyorum” diye açıkladı.

Reklam

İspanyol teknik adam, şu anki önceliğinin İtalyan ekibini geliştirmeye devam etmek ve takımın seviyesini yükseltmek için çalışmak olduğunu belirtti. Hırsını ve gelişme arzusunu korurken mevcut deneyiminin tadını çıkarmak istediğini söyledi.

Fabregas, tüm odağının Como'daki işinde olduğunu vurguladı ve geleceği sürekli düşünmenin pek bir şey kazandırmadığını ekledi. Bu da Barcelona'yı çalıştırma ihtimaline dair net bir yanıt vermekten neden kaçındığını açıklıyor.

Reklam

Geleceği konusundaki temkinli tavrına rağmen Como'nun teknik direktörü, mevcut takımıyla maçlara hazırlanırken bile Katalan ekibinin tüm maçlarını takip ettiğini ve hiçbir karşılaşmasını kaçırmadığını açıkladı.

Bu konuda şunları söyledi: “Barcelona'nın hiçbir maçını kaçırmıyorum. Geçen gün AEK Atina maçı için oyun planını hazırlıyorduk ve telefonumda Barcelona'nın maçı açıktı. Yardımcım, hazırlandığımız maç önemli olduğu için benden odaklanmamı istemek zorunda kaldı.”

Reklam

Fabregas, sözlerini Barcelona'nın ortaya koyduğu performansı övgüyle tamamladı. Futbola duyduğu sevginin kendisini etkileyici oyun sergileyen takımları izlemeye yönelttiğini belirten Fabregas, Katalan ekibinin Paris Saint-Germain ve Bayern Münih ile birlikte olağanüstü seviyede futbol oynadığını ifade etti.