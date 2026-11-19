Ebrima Tunkara, büyük bir teknik yeteneğe ve üstün fiziksel özelliklere sahip olmasıyla La Masia akademisinin en dikkat çeken umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

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Sport gazetesinin haberine göre Alman teknik direktör Hans Flick, Tunkara'nın gelişimini yakından takip ediyor ve bu seviyedeki oyunun dinamiklerine alışması için onu düzenli olarak A takım antrenmanlarına çağırıyor.

B takımında 10 numaralı formayı giyen Ebrima Tunkara henüz 16 yaşında. Mart 2027'de 17 yaşına girecek olan genç oyuncunun gelişmek ve büyümek için hâlâ önünde uzun bir zaman var.

Bir futbolcu olarak gelişimini sürdüren Tunkara'nın piyasa değeri de yükselmeye devam ediyor. Şimdi gözler, onun Barcelona A takımındaki ilk adımlarında.

Sezon başında yaşadığı ve onu yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak tutan sakatlığı tamamen atlatmış durumda.

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Flick, Ebrima Tunkara'yı La Liga'da Deportivo Alavés ve Atlético Madrid ile oynanan son iki maçın kadrosuna aldı ancak tecrübe kazanması amacıyla şu ana kadar ona hiç süre vermedi.

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Tunkara, yeteneğini geliştirmeye ve seviyesini yükseltmeye devam etmek için B takımının İspanya İkinci Ligi'ndeki tüm maçlarında forma giymeyi sürdürüyor ve Hans Flick'ten şans bekliyor.

Transfermarkt, dünyanın 17 yaş altı en iyi oyuncularının değerlerini ve piyasa fiyatlarını açıkladı. Reşit olmayan oyunculardan oluşmasına rağmen bu liste, genellikle takip edilmesi gereken isimler ve öne çıkmayı hak eden oyuncular hakkında bir fikir veriyor.

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Kasım ayı listesinde 5 milyon euroluk piyasa değeriyle beşinci sırada yer alan Tunkara'nın önünde yalnızca, ülkelerinin üst liglerinde boy gösteren ve A takımda süre alan 4 oyuncu bulunuyor.

Transfermarkt, 2026 yılının 17 yaş altı en değerli oyuncular listesinin yanı sıra reşit olmayanlar arasında tarihin en değerli 20 oyuncusunu da sıraladı.

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Bu listede Barcelona'nın hâkimiyeti dikkat çekiyor. Piyasa değeri 90 milyon euro ile zirveye ulaşan Lamine Yamal, ilk sırada yer alıyor.

İkinci sırada ise güncel sıralamanın lideri olan ve 50 milyon euroluk piyasa değerine sahip Arsenal'in genç yeteneği Max Dowman bulunuyor.

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Üçüncü sıra yine Barcelona'ya ait. Kulübün eski oyuncusu ve 10 numaralı formanın eski sahibi Ansu Fati, aynı yaştayken yaklaşık 25 milyon euroluk piyasa değerine ulaşmıştı.