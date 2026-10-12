Barcelona'nın Galatasaray karşısındaki ilk 11'inde beklenen değişiklikler

Barcelona, yarın salı günü, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında Galatasaray'a zorlu bir konuk olarak gidiyor.

Barcelona, turnuvadaki yolculuğuna Feyenoord'u 5-1 yenerek başlarken, Galatasaray Sporting Lizbon'a 3-1 yenilmişti.

Sport gazetesinin haberine göre, Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick istenen sonuçları getiren isimleri değiştirmeye pek meyilli değil; ancak son dönemdeki gol serisi göz önüne alındığında Jordon'u santrfor pozisyonunda oynatma seçeneği de elinde bulunuyor.

Getafe karşısında gol atan Jordon'un sahaya çıkması, La Liga'da yedek kulübesinde oturan ve fiziksel olarak dinlenmiş durumda bulunan Karim Adeyemi'ye de şans verilmesini sağlayabilir.

Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Karşılıklı atakların ve savunma ile hücum arasında hızlı geçişlerin öne çıktığı Şampiyonlar Ligi atmosferinde, Jordon ya da Adeyemi gibi yüksek sürat sahibi oyuncular, özellikle alan buldukları anlarda kontra ataklarla fark yaratabilir.

Getafe maçında ilk 11'de yer almayan Pau Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez gibi bazı oyuncuların durumu ise daha net görünüyor; bu isimler yeniden ilk dakikadan itibaren sahada olacak.

Getafe karşısındaki La Liga maçında bir dakika bile forma giymeyen Cancelo'nun da maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. O maçı Espart baştan sona oynamıştı.

Portekizli oyuncu, milli ara döneminde ülkesinin milli takımıyla yüksek bir performans sergiledi ve beklentiler, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer alacağına işaret ediyor.

Olası değişiklikler arasında, Getafe maçında Gerard Martin ile stoper ikilisi oluşturan Eric Garcia'nın sağ bek pozisyonuna dönmesi de bulunuyor.

Cubarsi'nin dönüşü, Kounde'nin yedek kulübesine oturmasına yol açabilir. Bununla birlikte, Flick'in Eric Garcia'yı stoperde tutarak Gerard Martin'i yedeğe çekmesi de ihtimal dışı değil.

Orta sahada ise Rodri şu aşamada takımın yapısının temel unsurlarından biri konumunda. Flick, takımı bekleyen yoğun fikstüre rağmen onu Getafe karşısında bile kadro dışı bırakmadı ve yeniden ilk 11'de yer alacak. Getafe maçına ilk 11'de başlayan Dani Olmo ile Gavi ise bu kez kadrodan çıkacak.

Hücum hattında ise santrforun kim olacağına dair soru işaretleri bir yana, Lamine'in ilk 11'e döneceğinden kimsenin kuşkusu yok.

Flick, Yamal'ın fiziksel durumuna dair hissine ve maç içinde enerjisini doğru dağıtma becerisine güveniyor.