Barcelona, gelecek sezon Katalan takımının hücum hattına liderlik edecek yeni bir forvet transferini tamamlamak için yoğun çabalarını sürdürüyor. Arjantinli Julian Alvarez'i kadrosuna katmak için görüşmeler devam ederken, spor direktörü Deco'nun masasında alternatif isimler de öne çıkıyor.

İspanyol "As" gazetesi, Portekiz ekibi Benfica'nın yıldızı Yunan forvet Vangelis Pavlidis'in, Alvarez transferinin sekteye uğraması halinde Katalan yönetiminin gündemindeki alternatif planlardan biri olduğunu ortaya koydu.

Pavlidis'e olan ilgi, Eli Junior Kroupi'nin ayak tarağındaki kırık nedeniyle 3 ila 4 ay sahalardan uzak kalmasına yol açan ağır sakatlığının ardından arttı. Bu durum, Barcelona'yı hücum hattını takviye etme konusunda acil bir zorunlulukla karşı karşıya bıraktı.

Pavlidis kulübün öncelikler listesinin başında yer almasa da teknik özellikleri ve belirgin gol yeteneğinin yanı sıra diğer alternatiflere kıyasla nispeten düşük maliyeti, onu spor yönetimi için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Transferin geleceği, teknik direktör Hansi Flick'in hâlâ güvenini kazanan Ferran Torres'in durumuyla yakından bağlantılı. Kulüp onun sözleşmesini yenilemeye çalışıyor, ancak mevcut transfer döneminde olası ayrılığı Deco'ya transfer piyasasında hareket etmek için daha geniş bir alan sağlayacak.

Pavlidis dikkat çekici bir gol karnesine sahip. 2024 yılında Hollanda ekibi Alkmaar'dan 18 milyon euro karşılığında Benfica'ya katılmasının ardından geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 53 maçta 30 gol atıp 6 asist yaptı.

27 yaşındaki oyuncu bu hafta konumunu daha da güçlendirdi; Avrupa Ligi eleme turları kapsamında İsviçre ekibi St. Gallen ağlarına dört gol bırakarak adını yeniden Avrupa'nın gündemine taşıdı.

Pavlidis, Camp Nou taraftarları için özel bir anıya sahip. Geçen sezon Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçında Barcelona'ya sadece 29 dakikada tarihi bir hat-trick yaparak, Avrupa kupalarında Katalan takımının ağlarına bu başarıyı ulaştıran en hızlı oyuncu oldu; ancak heyecanlı geçen o maçı sonunda Blaugrana 5-4 kazandı.