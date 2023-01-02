İki takım arasındaki ezeli rekabetin zarar görebileceğine vurgu yaptılar.

NE OLDU? Lewandowski'ye, 31 Aralık'ta maçın başlamasından sadece 24 saat önce Espanyol ile Barcelona derbisinde yer almasına izin verildi.

Ve Barcelonalı yıldızın üç maç cezası askıya alındı.

Espanyol, maçın öncesinde alınan bu kararı eleştiren sert bir bildiri yayımladı.

NE SÖYLEDİLER: Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "RCD Espanyol, La Liga'nın 15. haftasına denk gelen FC Barcelona ile oynanan maçın uyumsuzluğu nedeniyle İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) şikayette bulundu.

"Maç başlamadan önce kulüp, hem maçın hakemi Mateu Lahoz'a hem de RFEF'in kendisine, sakatlandıktan sonra yaptırım uygulamak zorunda kalan futbolcu Robert Lewandowski'nin rakip 11'deki varlığını iyi niyetle bildirdi.

"RCD Espanyol, maçın arifesinde duyurulduğu üzere, bu apaçık adaletsizliğin rekabetimizin özünü riske attığının ve bu adaletsizliğin temelinde yatanın farkında olarak elindeki tüm kaynakları kendi çıkarlarını ve taraftarlarımızın çıkarlarını savunmak için kullanacaktır. Aceleci bir kararla ve bariz yasal eksikliklerle karar verildi."

BÜYÜK RESİM: Polonyalı forvet, Dünya Kupası arasından önce Barcelona'nın La Liga'daki son maçının ardından, Osasuna'ya karşı 2-1 galip geldikleri maçta 30 dakika içinde iki sarı kart gördüğü için oyundan atıldı.

Daha sonra üç maç men cezasına çarptırıldı. Bu yasak, Lewandowski'nin gereksiz yere oyundan atıldığı yönünde eleştirilerin yapılmasına sebep oldu.

Barcelona, Osasuna karşısında galibiyet alırken yılbaşı gecesi Espanyol ile oynadıkları derbide bunu başaramadılar ve çılgın mücadele 1-1 sona erdi.

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LEWANDOWSKI İÇİN SIRADA NE VAR? Barcelona, Lewandowski'nin cezasının sonucunu ve cezanın azaltılıp azaltılmayacağını beklerken şimdi de komşularının bu şikayetinin olası zincirleme bir etki yaratacağından endişe duyuyor.