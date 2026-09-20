2026 yılı Altın Top ödülü yarışında, Barcelona'nın eski yıldızı Fransız Samuel Umtiti tercihini belirledi.

Foot Mercato sitesi, Umtiti'nin La Liga'daki Atletico ile Real arasındaki Madrid derbisi öncesinde DAZN kanalına yaptığı açıklamaları yayımladı.

Samuel Umtiti, oyunu geçen sezon İspanya Ligi'nin, Şampiyonlar Ligi'nin ve Dünya Kupası'nın gol kralı olan yurttaşı Kylian Mbappe'ye vereceğini doğruladı.

"DAZN İspanya" hesabı, Umtiti'nin açıklamalarından bir bölümü hesabından "Umtiti kararını verdi: Ona göre Altın Top'u Mbappe hak ediyor" yorumuyla birlikte yayımladı.

Umtiti açıklamalarında şunları söyledi: "Kime oy vereceğim? Sana en iyisini söyleyeceğim, değil mi? En iyisine, çünkü Kylian Mbappe bana göre inanılmaz bir sezon geçirdi ve kulübü ile ülkesinin milli takımıyla birçok gol attı."

Şöyle devam etti: "Jude Bellingham de Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'yla çok iyiydi, ama ben Fransız'ım, bu yüzden Kylian Mbappe'ye oy vereceğim."

Umtiti, Barcelona'yla İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanmasına ve İspanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı da elde etmeyi başarmasına rağmen, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın Altın Top'u kazanma şansından söz etmedi.

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