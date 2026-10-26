Barcelona'nın eski yıldızından Vinicius'a sert sözler: Real Madrid onsuz daha iyi!

Real Madrid'in eski yıldızı ve eski teknik direktörü Jorge Valdano, Fransız Kylian Mbappé'nin golcülük ve liderlik vasıflarını, oyuncunun "Camp Nou" sahasında galibiyeti getiren iki golü kaydederek Real Madrid'i El Clasico'da Barcelona karşısında 2-1'lik zafere taşımasının ardından ön plana çıkardı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Valdano ile Barcelona'nın eski oyuncusu Gerard Lopez, "Movistar Plus Deportes" ağı üzerinden maçın öne çıkan yönleri hakkında konuştu; Mbappé'nin Real Madrid içindeki etkisine özel övgüler yağdırırken, Brezilyalı Vinicius Junior'ın yokluğunda takımın performansında meydana gelen değişiklikleri de değerlendirdiler.

Valdano: Mbappé bir liderdir

Valdano, futbolda liderliğin kaptanlık pazubandı takmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, teknik liderlerin yanı sıra duygusal ya da sosyal liderler de bulunduğunu ve her birinin takım arkadaşlarını etkilemede kendine özgü bir yöntemi olduğunu açıkladı.

Mbappé hakkında şunları söyledi: "Her maçta seni bir gole taşıyan kişi nasıl lider olmaz?" diyerek gol atmanın oyuncuya takım içinde olağanüstü bir etki kazandırdığına dikkat çekti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Liderlik etki demektir ve gol atan kişinin herhangi birinden daha büyük bir etkisi vardır, öyle değil mi?"

Ayrıca Fransız forveti son derece zeki olarak nitelendirdi; kaptan rolünü oynamaya çalışmasa bile sahada ortaya koyduğu oyun herkesin dikkatini çektiği için takım arkadaşları üzerinde etkisini kabul ettirdiğini belirtti.

Mbappé, 13 maçta 14 gol kaydedip 3 asist yaparak özel bir sezon geçiriyor.

Lopez: Real Madrid, Vinicius olmadan daha iyi oldu

Gerard Lopez ise Villarreal maçındaki olayın ardından 4 maç ceza aldığı için El Clasico'da forma giyemeyen Vinicius'un yokluğunda Real Madrid'in performansına dair yaptığı değerlendirmeyle tartışma yarattı.

Barcelona'nın eski oyuncusu şunları söyledi: "Real Madrid, Vinicius'un ayrılmasının ardından daha iyi. Gerçek bu; takım artık daha dengeli."

Sözlerine şunları ekledi: "Vinicius olmadan bu takım daha çok koşuyor ve daha iyi koşuyor."

Lopez ayrıca Dean Huijsen'i maçın en iyi oyuncusu olarak değerlendirerek övgüde bulundu.