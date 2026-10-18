Barcelona'nın eski yıldızı Hamza Abdülkerim'e tavsiyede bulundu

Mısırlı yıldız Hamza Abdülkerim, B takımına dönmesinin ardından İspanya Amatör İkinci Lig müsabakaları kapsamında Utebo karşısında alınan galibiyette gol atarak Barcelona'nın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Hamza Abdülkerim, futbol anlamında gelişimini sürdürmek adına Barcelona'nın B takımında oynamak zorunda kalması halinde bundan hiçbir rahatsızlık duymayacağını kanıtladı.

Sport gazetesi, Barcelona'nın eski yıldızı Eusebio Sacristan'ın Hamza Abdülkerim'in gelişimi hakkında Erem News'e verdiği açıklamaları yayımladı.

Eusebio, "B takımda oynamak, onun bir oyuncu olarak gelişim sürecinde bir diğer önemli aşama olacak ve bunun kendisine çok faydalı olacağına hiç kuşku yok" dedi.

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Eusebio şöyle devam etti: "Hamza'nın A takımda bulunması kariyeri açısından son derece önemli; çünkü antrenmanlara düzenli olarak katılıyor ve futbol geleceği için temel teşkil edecek şeyler öğreniyor. Ancak maç oynamaya da ihtiyacı var."

Daha önce Barcelona Atletic'in yanı sıra Girona ve Real Sociedad gibi takımları da çalıştıran Eusebio, sözlerini şöyle sürdürdü: "Barcelona, oyun tarzıyla rakiplerine karşı üstünlüğünü ortaya koyuyor. Bu da Hamza'nın gün geçtikçe geliştiği ve oyun biçimini iyileştirdiği anlamına geliyor."

Eusebio son olarak Mısırlı forvete, forma şansı geldiğinde çok yüksek bir performans sergileyebilmesi için sakin kalması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Eusebio, "Sakin olması gerekiyor; çünkü onu A takımda tutma kararını veren kişi Flick ve bu da kendisi için çok önemli. Sabır, her şeyin anahtarı" ifadelerini kullandı.

Sport gazetesi, Hamza Abdülkerim'in B takımına geri gönderilme kararının, hangi takımda forma giyeceğine bakmaksızın sahada oynama süresi elde etmeye öncelik vermek yönündeki oyuncunun kendi isteğiyle de örtüştüğünü belirtti.

Hayali, beklendiği üzere Spotify Camp Nou'da Barcelona ile başarıya ulaşmak olsa da Hamza Abdülkerim gerçekçi ve ne istediğinin gayet iyi farkında. Zira 18 yaşında ihtiyacı olan tek şey, maçlarda forma giymek ve oynama süresi elde etmek.