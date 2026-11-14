Frenkie de Jong'un, Avrupa Uluslar Ligi'nde oynanan Hollanda - Yunanistan karşılaşmasında, takımının yedi golle farklı kazanmasına rağmen devre arasında oyundan çıkması Barcelona taraftarları arasında bazı endişelere yol açtı.

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Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, De Jong'un sırt bölgesinde bir sorun yaşadığını doğrulamıştı; ancak Hollandalı oyuncu, oyundan alınması kararıyla ilgili açıklama yaparak endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. De Jong, Hollanda Milli Takımı'nın ilk yarıyı 5-0 önde kapatmasının ardından teknik ekibin kendisini sahada tutma riskine girmesine gerek olmadığını, özellikle de diz sakatlığı nedeniyle uzun bir aradan sonra yakın zamanda sahalara döndüğünü açıkladı.

Barcelonalı oyuncu, Hollanda radyosu NOS'ta yayımlanan açıklamalarında şunları söyledi: "İlk yarının sonunda skor 5-0'dı ve ben sakatlıktan henüz dönmüştüm, bu yüzden karar yerindeydi ve bunda herhangi bir sorun yoktu."

Ek riskler almak istemediğinin sebeplerini açıklayarak şunları ekledi: "Sakatlıktan henüz döndüm ve maç oynamak için gereken hazırlığı tam olarak geri kazanmış değilim, özellikle de yoğun seyahat ve milli maçlar söz konusuyken. Bunun yanında sakatlık geçmişim de var; herhangi bir risk almaya gerek yoktu."

Öte yandan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin milli takımının takım performansından memnun olduğunu dile getirerek, Yunanistan karşısındaki büyük üstünlüğün en belirgin nedenlerinden birinin saha içindeki iyi konumlanma olduğunu, bunun yanı sıra hücum etkinliği ve oyunculara doğan fırsatların değerlendirilmesinin, özellikle de ilk golün erken kaydedilmesinin de etkili olduğunu belirtti.

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De Jong, maça ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu: "Sanırım saha içindeki konumlanmamızla ilgili işleri basitçe doğru şekilde yapmayı başardık ve elbette oluşturduğumuz fırsatları da değerlendirdik, ilk golü hemen kaydettik, bu da her zaman yardımcı olur. Futbol açısından işler iyi gitti ve performans son derece güzeldi."

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Orta saha oyuncusu, bu galibiyetin Hollanda Milli Takımı'nın yolculuğunda olumlu bir adımı temsil ettiğini değerlendirdi; ancak tek bir başarılı maçı istenen seviyeye ulaşıldığının kanıtı saymadan, bu seviyenin üzerine koyma ve çalışmaya devam etme gerekliliğinin altını çizerek şunları söyledi: "Bu güzel bir adım ve bu gece her şey harika görünüyordu, şimdi ise sadece ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."

Hollanda'nın kimliği

De Jong, Hollanda Milli Takımı'nın kimliği ve bunu yerleştirmeye çalıştığı yöntem hakkında konuşarak şunları açıkladı: "Vizyonumuz net; hücum etmek, oyunu arkadan kurmak, sahanın ileri bölgelerinde yüksek baskı yapmak ve maçlara hâkim olmak istiyoruz." Bu sözleriyle takımın geliştirmeye çalıştığı prensiplere işaret etti.

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Barcelonalı oyuncu sözlerini, yolun hâlâ uzun olduğunu ve büyük bir galibiyetin takımın gelişiminin derecesini değerlendirmeye yetmeyeceğini, özellikle de kendisi için son gerçek sınavın Dünya Kupası olduğunu vurgulayarak tamamladı ve şunları ekledi: "Şu anda sürekli bir gelişim aşamasındayız; bize izin verecek seviyeye ulaşana kadar bu böyle sürecek ve umarız bu, iki yıl içinde şampiyonluk için yarışabilme noktasında gerçekleşir."