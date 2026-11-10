Barcelona'nın endişelerinin ardından: Ancelotti'den Flick'e dolaylı mesaj

Barcelona, Carlo Ancelotti'nin Raphinha'nın fiziksel durumuna temkinli yaklaşmaya karar vermesinin ardından Brezilya Milli Takımı kampından olumlu bir sinyal aldı. Katalan kulübü, maç yoğunluğu ve uluslararası seyahatler nedeniyle forvet oyuncusunun aşırı yorgunluğa maruz kalmasından giderek daha fazla endişe duyuyordu.

Katalan "Sport" gazetesinin Brezilyalı "Globo Esporte" sitesine dayandırdığı habere göre, Raphinha bugün salı günü Singapur'da Brezilya Milli Takımı'nın ilk antrenmanına katılmadı. Oyuncu kampa aynı gün içinde katılmış, takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmadan yalnızca spor salonunda antrenman yapmakla yetinmişti.

Bu karar, Brezilya teknik ekibinin oyuncuların fiziksel yüklerini kontrol altında tutmak ve sağlık sorunlarıyla karşılaşmalarını önlemek amacıyla hazırladığı koruyucu bir planın parçası olarak geldi. Durum yalnızca Barcelona'nın yıldızıyla sınırlı kalmadı; ilk antrenman seansına katılmaktan muaf tutulanlar arasında Bruno Guimaraes, Gabriel Magalhaes ve Vanderson da yer aldı.

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Flick'in endişeleri Brezilya kampında yankı buldu

Raphinha'nın fiziksel durumu, Alman teknik direktör Hans Flick'in sisteminin temel unsurlarından biri haline gelmesinin ardından Barcelona içinde özel bir öneme sahip. Flick, daha önce oyuncularının çok sayıda uluslararası seyahat yapmasından ve üzerlerinde biriken fiziksel yükten duyduğu endişeyi dile getirmişti.

Flick'in endişeleri, Brezilyalı yıldızın geçen uluslararası ara dönemde yaşadığı kas sorunlarının ardından daha da arttı. Bu durum, Alman teknik direktörü senaryonun tekrarlanmasını önlemek adına oyuncunun oynadığı dakikaların daha iyi yönetilmesini talep etmeye yöneltti.

Flick daha önce konuyu Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile görüştüğünü açıklamış ve şöyle demişti: "Deco ile konuştum, oynadığı dakika sayısını azaltabilirsek çok mutlu olurum."

Brezilya Milli Takımı, tüm milli oyuncuların fiziksel hazırlığını kademeli olarak yeniden kazanma yönelimiyle Japonya ve Singapur'a karşı iki hazırlık maçı oynamaya hazırlanıyor.

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