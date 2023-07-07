Barcelona'nın da hedefindeki Arda Güler, neden Real Madrid'i seçtiğini açıkladı

Arda Güler, Real Madrid'in Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil gibi efsanelerini örnek aldığını söylerken tercihinin nedenini açıkladı.

Real Madrid, Arda Güler için imza töreni düzenledi

18 yaşındaki oyuncu kulüp efsanesi olmak istiyor

Kendini Real Madrid'de kanıtlamak istediğini söylüyor

NE OLDU? Fenerbahçe'ye veda eden Arda Güler, 20 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e imza attı. 18 yaşındaki oyuncu, Barcelona da dahil olmak üzere birçok Avrupa devinin hedefindeydi. Neden Real Madrid'i tercih ettiğini açıklıyor.

NE SÖYLENDİ? Transferi için düzenlenen basın toplantısında konuşan Arda Güler şunları söyledi: "Real Madrid size bir teklif sunuyorsa bunu reddedemezsiniz. Benim için önemli olan kendimi burada kanıtlamak. Diğer seçenekleri düşünmüyorum. Birçok takım beni istedi ancak Real Madrid'i seçtim. Dünyanın en büyük kulübü. Florentino Perez'in ya da Modric'in beni ikna etmek için başka şeyler söylemesine gerek yoktu. Kulübün büyüklüğü yeterli oldu. Fenerbahçe'den ayrılmak benim için hiç kolay değildi. Dünyanın en iyi kulübüne geldim ve kulübüm de benim üzerimden maddi bir kazanç sağladı. Kariyerim açısından önemli bir seçimdi."

"Real Madrid tarihinde Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Mesut Özil gibi efsaneler yatıyor. Ben de bir kulüp efsanesi olmak istiyorum."

BÜYÜK RESİM: Arda Güler, "Herkes bir yıl kiralanabileceğini düşünüyor. Sence şansın var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Birçok önemli oyuncu var. Oynamak için geldim ve rekabete hazırım. Kendimi herkese göstermek istiyorum."