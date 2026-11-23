Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, sağ ayak bileğinde rahatsızlık yaşayan genç yıldız Lamine Yamal'ı Sabah maçı için Azerbaycan'a gidecek kafileye almama kararı aldı. Böylece oyuncu, takımı önümüzdeki dönemde bekleyen zorlu maçlar serisi öncesinde dinlenme fırsatı bulacak.

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İspanyol "Sport" gazetesinin haberine göre karar, Flick ile oyuncunun ortak görüşüyle alındı. Bunda Yamal'ın son dönemdeki yoğun maç temposu ve teknik ekibin, Deportivo, Atletico Madrid, Celta Vigo ve Manchester City karşılaşmalarını içeren yaklaşan maçlar öncesinde oyuncunun fiziksel olarak tamamen hazır hâle gelmesini istemesi etkili oldu.

Yamal, sakatlıkları bulunan Rodri, Xavi Espart ve Christensen ile birlikte kafilede yer almayacak. Bu durum, Flick'i merakla beklenen maçın kadrosundaki eksikleri gidermek için B takımından oyunculara başvurmaya yöneltti.

Kadroya Alex Campos ile geçen yaz 8,5 milyon euro karşılığında Club Brugge'den Katalan kulübüne katılan Belçikalı genç yetenek Biziyo davet edildi. Biziyo, Barcelona A takımında ilk kez forma giyecek.

Öte yandan fiziksel bir rahatsızlık nedeniyle bu hafta Flick ve Juliano Belletti'nin planlarında yer alamayan Hamza kadroya giremedi. Kadroda ise Joan Garcia, Livakoviç ve Szczesny olmak üzere 3 kaleci bulunuyor.

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Savunmada Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Balde ve Alex Campos yer alırken orta sahada Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Marc Bernal, Fermin, Brian Farinas ve Dani Olmo bulunuyor.

Gelecek maçlar SAB Şampiyonlar Ligi 12:45 BAR

Hücum hattında ise Adeyemi, Gordon, Raphinha, Gabriel Jesus ve Biziyo kadroda yer aldı.

Bu arada Kulüp Başkanı Joan Laporta da aralarında Maria Elena Fort, Joan Soler, Angel Riudalbas, Aureli Mas ve Jaume Santiveri'nin bulunduğu bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yola çıktı. Heyet, çarşamba günü Barcelona taraftar dernekleriyle bir etkinliğe katılacak, ardından Sabah maçı öncesindeki yöneticiler yemeğinde yer alacak.