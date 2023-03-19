Barcelona'nın armasında neden İngiltere bayrağı var?

Barcelona arması üzerindeki semboller ne anlama geliyor?

Barcelona armasını daha önce gördüyseniz muhtemelen bazı sembollere aşinasınız. Ancak sol üst köşede yer alan kırmızı ve beyaz çizgileri, doğal olarak İngiltere bayrağı ile karıştıran çok kişi var. Peki bu doğru mu? GOAL Türkiye ile bir göz atalım.

Barcelona'nın armasında İngiltere bayrağı mı var?

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan İngiltere'nin kullandığı bayrak, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş kırmızı haçtan oluşuyor. Aslında bu Aziz George Haçı. Barcelona bayrağında yer alan sembol de aslında İngiltere bayrağı değil, Aziz George Haçı.

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Barcelona arması ne anlama geliyor?

1899 yılında kurulan Barcelona, günümüzün en büyük futbol kulüplerinden birisi. Kulübün armasının alt kısmındaki dik bordo ve mavi çizgiler, kulübün renklerini temsil eder. Üstündeki haç ve sarı kırmızı çizgiler ise Katalonya Özerk Bölgesi'nin bayrağıdır.