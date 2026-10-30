İspanyol "Marca" gazetesi, La Liga'nın 11. haftasında bugün cumartesi günü "Spotify Camp Nou" sahasında oynanacak Deportivo Alavés maçı için Barcelona'nın muhtemel ilk 11'ini açıkladı. Katalan ekibinin yaşadığı savunma kriziyle birlikte, bu ilk 11'de Brian Fariñas'ın geri hatta yer alması dikkat çekti.

Genç oyuncu, antrenmanlardaki performansıyla teknik direktör Hansi Flick'in güvenini kazanmasına ve geçtiğimiz yaz Girona'ya gitmesine izin verilmemesine rağmen, şimdiye kadar A takımla sahaya çıkmadı.

Alman teknik adam daha önce Fariñas'ın zekasını ve birden fazla mevkide oynayabilme yeteneğini övmüş, ayrıca dün cuma günü düzenlenen basın toplantısında oyuncunun sahaya çıkma fırsatını hak ettiğini vurgulamıştı.

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Bu tahminler, Jules Koundé'nin ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokluğunun kesinleşmesinin yanı sıra Andreas Christensen, Eric García ve Xavi Espart'ın da eksikliğiyle, ağır bir savunma krizi ortamında geliyor.

"As" gazetesi, Flick'in Alavés maçı öncesinde sakat oyuncuların hiçbirini yeniden kadroya alamadığını belirtirken, "Mundo Deportivo" ise teknik direktörün antrenmanlarda Fariñas'ı sağ bek mevkisinde, João Cancelo'yu da sol tarafta zaten denediğini aktardı.

"Marca", Hansi Flick'in şu 11'le başlamasını öngördü: Joan García, Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon ve Raphinha.

Barcelona maça, 27 puanla La Liga'nın zirvesinde girerken, Alavés 12 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Katalan ekibi, son iki yenilgisinin ardından toparlanmayı amaçlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e (4-2) ve La Liga'da Real Madrid'e (2-1) kaybetmişti.