Barcelona Neto transferini duyurdu
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Barcelona, Brezilyalı kaleci Neto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Katalan ekibi bu transfer için Valencia'ya 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Barcelona'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Neto için 9 milyon euroluk bonus maddesinin de bulunduğu bildirirldi.
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29 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla La Liga'da 34 maça çıkarken 34 gol yedi. kalesini ise 10 maçta gole kapadı.
Ancak teknik direktör Ernesto Valverde'nin kaleci tercihini yine Andre Ter Stegen'den yana kullanması bekleniyor.