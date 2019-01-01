Barcelona Neto transferini duyurdu

Cillessen'i Valencia'ya satan Barcelona, Hollandalı kalecinin eksikliğini aynı takımdan Neto'yu alarak doldurdu.

, Brezilyalı kaleci Neto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Katalan ekibi bu transfer için 'ya 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Barcelona'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Neto için 9 milyon euroluk bonus maddesinin de bulunduğu bildirirldi.

29 yaşındaki eldiven geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 'da 34 maça çıkarken 34 gol yedi. kalesini ise 10 maçta gole kapadı.

Ancak teknik direktör Ernesto Valverde'nin kaleci tercihini yine Andre Ter Stegen'den yana kullanması bekleniyor.