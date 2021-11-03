Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique: Madrid’e imreniyorum

Tenis dünyasının prestijli turnuvalarından Davis Cup, 25 Kasım’da Madrid’de düzenlenecek. Tanıtım etkinliğinde, organizasyonu düzenleyen Kosmos isimli şirketin başkanı Gerard Pique de yer aldı.

2019’daki turnuvanın başarısına dikkat çeken Pique, bu yıl düzenlenecek etkinliğin tarihteki %100 çevre dostu ilk Davis Cup olmasının önemini de vurguladı. Tecrübeli futbolcu, Madrid şehrinin bu başarıda oynadığı role imrendiğini itiraf etti.

Ne söyledi?

“Ben Barcelonalıyım, bunu biliyorsunuz. Kendi şehrimi her şeyden çok seviyorum, ama Madrid’e ve burada yapılanlara imreniyorum.”

“Madrid hem Avrupa, hem de dünya için örnek bir şehir. Barcelona’nın da bu seviyede olmasını isterim.”

Pique, Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabete rağmen Madrid’de asla olumsuz bir tavırla karşılaşmadığını belirtti.

“Burada hep evimdeymişim gibi hissediyorum. Sokakta kimseden tek bir kötü söz duymadım, milli takımda işlerin kötü gittiği günlerde bile...”

Xavi hakkında yorum yapmadı

Pique, Barcelona’nın başına geçmesi beklenen Xavi ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınırken, turnuvayı izlemek istemesi halinde eski takım arkadaşını Madrid’de ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Barcelona’nın Cumartesi günü Alaves ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşayan ve ikinci yarıda kenara gelen Pique, bu nedenle Şampiyonlar Ligi’ndeki Dinamo Kiev maçında forma giyememişti.

34 yaşındaki oyuncunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.