Faslı forvet Yasser Zabiri, İspanya Ligi'ne güçlü bir giriş yaparak ilk beş haftada 5 gol kaydetti ve sezon başında Racing Santander'in en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi.

Katalan "Sport" gazetesi, bugün cumartesi Zabiri'nin çıkışına dikkat çekerek, Racing Santander'in uzun yıllar sonra birinci lige dönüşünün ardından ligde kalmayı garantilemek amacıyla kadrosunu yaz döneminde güçlü şekilde takviye ettiğini belirtti.

Büyük bir taraftar kitlesine sahip bu tarihi kulüp, sahadaki kimliğini yeniden kazanmayı ve La Liga'ya dönüşüne yakışan karakterde bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Ayrıca oku

Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe'nin tarihi rekoruna yaklaşıyor; Haaland üçüncü sırada

Siyah kart Avrupa'da ilk kez görüldü: Rolü nedir?

Sergio Canales, Ivan Martin ve Pablo Garcia, Kantabria kulübünün en dikkat çekici transferleri olurken, Zabiri farkı yaratabilecek oyunculardan biri olarak öne çıktı. Faslı oyuncu, Stade Rennes'ten kiralık olarak geldi ve kısa sürede takımın bir numaralı hücum referansına dönüştü.

Zabiri 5 haftada 5 gol kaydederek La Liga gol krallığı sıralamasında Raphinha'nın arkasında ikinci sıraya yerleşti ve Camello ile Roberto Fernandez'le eşitlendi.

Faslı oyuncunun son iki golü, bugün cumartesi, skorda önde olan Deportivo Alaves karşısında alınan 2-1'lik galibiyette geldi.

Her 57 dakikada bir gol

Zabiri, La Liga'daki çıkışında her 57 dakikada bir gol kaydediyor ve bu durum Racing Santander taraftarlarının onun performansını coşkuyla kutlamasına neden oldu.

Genç Faslı, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Elche karşısında ilk on birde şansını buldu ve takımını 3-2'lik galibiyete taşıyan bir hat-trick yaptı.

Daha önce bir video görüntüsünde hedeflerinden söz eden Zabiri, Barça ile oynama arzusunu gizlemeyerek şunları söylemişti: "Hedefim Barcelona'da oynamak. Küçüklüğümden beri Barcelona'yı sevdim. Çocukken onu çok severdim."

Şöyle devam etti: "Bütün ailem Barcelona'yı destekliyor. Messi bir efsane. Özellikle Suarez'e bakardım, ayrıca solak bir oyuncu olarak bana çok benzeyen Griezmann'a da."

"Sport", Fas'ta Barcelona'ya karşı "büyük bir tutku" olduğunu ve 21 yaşındaki Zabiri'nin Katalan kulübünü takip ederek büyüdüğünü belirtti.

Oyuncunun prensipte önümüzdeki yaz, 2029 yılına kadar süren sözleşmeyle bağlı olduğu Fransız ekibi Stade Rennes'e dönmesi bekleniyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.