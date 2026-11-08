Antoine Griezmann, Amerikan ekibi Orlando City'ye transfer olmasına rağmen Atletico Madrid ile olan bağını yeniledi. Fransız yıldız, takımının Amerika Ligi'ndeki normal sezonun son maçının ardından, İspanyol kulübünün kırmızı-beyaz formasını küçük oğluyla birlikte giyerek ortaya çıktı.

Fransız yıldızın bu görüntüsü, bugün pazar günü İspanya Ligi'nde Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak beklenen karşılaşmadan saatler önce geldi ve uzun yıllar formasını giydiği, çeşitli kulvarlarda 211 golle tarihi gol kralı haline geldiği kulübe olan bağlılığının sürdüğünü teyit etti.

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Griezmann, 2014 yazında Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e katıldı ve 2019 yazına kadar burada kaldı. O yaz 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu.

Fransız yıldız, Katalan kulübünde iki sezon geçirdikten sonra Eylül 2021'de kiralık olarak Atletico'ya döndü, ardından 2023 yazında kalıcı olarak bu kulübe transfer oldu ve 2026 yazında Amerika Birleşik Devletleri'ne gidene kadar burada kaldı.

Barcelona'daki döneminde Griezmann 102 resmi maça çıktı ve 35 gol kaydetti. Kulüple 2020-2021 sezonunda İspanya Kral Kupası'nı kazandı.

2018 Dünya Şampiyonu, Amerikan ekibinde güçlü bir başlangıç yaptı ve 18 maçta 14 gol atıp 8 asist yaparak takımının ligin eleme turlarına yükselmesine katkıda bulundu.