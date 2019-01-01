Barcelona, Messi yokken de gol atmaya devam ediyor

Barça sezona süperstarı Lionel Messi'den yoksun giriş yaptı, buna rağmen 10 farklı oyuncusundan skor katkısı almayı başardı.

'den yoksun olsa bile, gol atma sanatındaki standardını korumayı sürdürüyor.

'nın son şampiyonu, bu sezon oynadığı yedi karşılaşmada 10 farklı oyuncusundan gol katkısı almayı başardı. karşılaşmasında takımının ikinci golünü kaydeden Junior Firpo, bu sezon Barcelona'da golle buluşan 10'uncu farklı oyuncu oldu.

Böylece Katalan ekibi bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

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Ernesto Valverde ise bu sezon her oyuncusundan katkı almaya devam etmeyi umuyor. Luis Suarez hâlâ Barça'nın en önemli gol ayağı olmayı sürdürüyor. Uruguaylı forvet, şu ana kadar ligde kaydettiği üç golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Henüz 'deki verimliliğinden uzakta görünen yeni transfer Antoine Griezmann'ın ise ilerleyen haftalarda daha iyi performans göstermesi gerekecek.

Barça ayrıca 16 yaşındaki Ansu Fati'nin de yükselişini devam ettirmesini bekliyor.