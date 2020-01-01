Barcelona

Barcelona, Martin Braithwaite'i transfer etti

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İspanya Futbol Federasyonu'ndan aldığı özel izinle forvet transferi yapan Katalan devi, Leganes'ten Braithwaite'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelona uzun süredir gerçekleştirmek istediği forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

Barça, Luis Suarez ve Ousmane Dembele'nin uzun süreli sakatlıklarının ardından İspanya Futbol Federasyonu'ndan özel bir izin alarak transfer dönemi açık olmamasına rağmen forvet oyuncusu alma hakkı elde etmişti.

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Katalan devi, Leganes forması giyen Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite'i 18 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığını duyurdu.

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    28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma bedeli 300 milyon euro olarak belirlendi.

    Braithwaite bu sezon La Liga'da çıktığı 24 maçta 6 gol attı.

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