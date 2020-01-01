Barcelona, Martin Braithwaite'i transfer etti

İspanya Futbol Federasyonu'ndan aldığı özel izinle forvet transferi yapan Katalan devi, Leganes'ten Braithwaite'i kadrosuna kattığını duyurdu.

uzun süredir gerçekleştirmek istediği forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

Barça, Luis Suarez ve Ousmane Dembele'nin uzun süreli sakatlıklarının ardından İspanya Futbol Federasyonu'ndan özel bir izin alarak transfer dönemi açık olmamasına rağmen forvet oyuncusu alma hakkı elde etmişti.

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Katalan devi, forması giyen Danimarkalı forvet oyuncusu Martin Braithwaite'i 18 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığını duyurdu.

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28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncunun serbest kalma bedeli 300 milyon euro olarak belirlendi.

Braithwaite bu sezon 'da çıktığı 24 maçta 6 gol attı.