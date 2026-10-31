Barcelona, Manchester United'ın Fermin'i kadrosuna katma girişimine yanıt verdi

Barcelona, Fermin Lopez'e sıkı sıkıya tutunuyor ve Manchester United'ın önümüzdeki kış transfer döneminde kendisini kadrosuna katma ilgisine ve anlaşmayı bitirmek için büyük bir teklif sunmaya olası hazır oluşuna rağmen, oyuncunun ayrılışına dair herhangi bir görüşmenin kapısını açmayı reddediyor.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, dün cuma günü "Radio Marca" aracılığıyla, Manchester United'ın Fermin Lopez ve Pablo Barrios ile anlaşmaya yönelik büyük ilgisini ortaya koymuştu. İngiliz kulübünün, Barcelona ve Atletico Madrid'in bu iki yıldızının sahip olduğu özelliklere sahip bir orta saha oyuncusu aradığını ve oyuncuların durumu hakkında halihazırda bilgi aldığını belirtti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Manchester United herhangi bir resmi görüşme başlatmadı ve şimdiye kadar iş, oyuncuların durumu hakkında bilgi almakla sınırlı kaldı.

Gazete, Barcelona'nın Fermin Lopez konusundaki yanıtının son derece kesin olduğuna dikkat çekti; zira oyuncu, teknik direktör Hansi Flick'in projesinde temel taşlardan biri olarak görülüyor ve bu yılın başında sözleşmesini 2031 yılına kadar yenilemişti.

Fermin, hayatının kulübü olarak gördüğü kulüpte, Spotify Camp Nou sahasının içinde büyük bir mutluluk duyuyor ve kendi açısından Barcelona'dan uzakta yeni bir deneyim yaşamayı düşünmüyor. Kulüp yönetimi ile La Masia akademisinden yetişen oyuncunun bakış açıları örtüşüyor ve önümüzdeki yakın dönemde bu tutumun değişmesi ihtimali bulunmuyor.

Kapalı kapı

Uzman site "Transfermarkt"e göre Endülüslü oyuncunun piyasa değeri 110 milyon avro olarak belirleniyor. Oyuncu, bu sezon bir maç dışında tüm karşılaşmalarda forma giydi ve 5 gol atıp 4 asist yapmayı başardı.

Fermin, Barcelona'nın teknik ekibi ve sportif yönetimi nezdinde büyük bir öneme sahip. Ayrıca kendisiyle Dani Olmo arasında oyun kurucu mevkiine dair yaşanan güçlü rekabet, Katalan takımı için büyük bir kazanç teşkil ediyor.

Mali değeri ne olursa olsun hiçbir teklif, Deco'yu oyuncunun ayrılışı konusunda görüşmelere girişmenin kapısını açmaya itmeyecek.

Transfer piyasası, kadrolarını güçlendirmeye çalışan kulüpler tarafından süregelen hareketlere sahne oluyor. Bu kulüpler kadrolarını takviye etmek için mevcut seçenekleri aramayı sürdürüyor; özellikle de gerilemeye devam eden ve şimdiye kadar sportif rotasını düzeltecek bir yol bulamayan Manchester United.