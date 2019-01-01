Barcelona Malcom için 50 milyon euro istiyor

Barcelona, geçtiğimiz yaz 41 milyon euro'ya transfer ettiği Malcom için taliplilerden 50 milyon euro isteyecek.

, geçtiğimiz yaz 'tan 41 milyon euro'ya transfer ettiği Malcom'u bu yaz başka bir takıma satabilir.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ernesto Valverde'nin fazla şans vermediği 22 yaşındaki Brezilyalı için talipler hazır. , ve gibi dev kulüplerin ilgisini çeken Malcom için Katalanlar 50 milyon euro isteyecek.

Bu sezon Barcelona'da ligde 8, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde de sadece 2 maçta forma şansı bulan Malcom'un önünümzdeki sezon da pek fazla oynaması beklenmiyor.

Genç yaşı nedeniyle büyük kulüplerin hala ilgisini çeken Malcom'un geleceğinden henüz şüphe edilmiyor.