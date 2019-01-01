Barcelona Malcom için 50 milyon euro istiyor
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Barcelona, geçtiğimiz yaz Bordeaux'tan 41 milyon euro'ya transfer ettiği Malcom'u bu yaz başka bir takıma satabilir.
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ernesto Valverde'nin fazla şans vermediği 22 yaşındaki Brezilyalı için talipler hazır. Arsenal, Tottenham ve Inter gibi dev kulüplerin ilgisini çeken Malcom için Katalanlar 50 milyon euro isteyecek.
Yakın dönemin unutulmaz forvet ikilileri
Bu sezon Barcelona'da ligde 8, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde de sadece 2 maçta forma şansı bulan Malcom'un önünümzdeki sezon da pek fazla oynaması beklenmiyor.
Genç yaşı nedeniyle büyük kulüplerin hala ilgisini çeken Malcom'un geleceğinden henüz şüphe edilmiyor.