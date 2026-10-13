Galatasaray-Barcelona karşılaşması, Türk futbol tarihine en geniş kapısından girdi; bugün salı günü Hansi Flick'in takımına karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci hafta maçı, benzeri görülmemiş bir ekonomik ve güvenlik olayına dönüştü.

"Sözcü" ve "Türkiye Today" gibi Türk basın organlarının açıkladığına göre, bilet fiyatı 75 bin Türk lirasına ulaştı; bu da güncel kur üzerinden yaklaşık 1.360 euroya denk geliyor. Böylece karşılaşma, resmî olarak Türkiye tarihinin en pahalı futbol maçı haline geldi. Bu rekor rakam, Barcelona'nın İstanbul ziyaretini çevreleyen heyecanın boyutunu yansıtıyor.

Bu astronomik fiyatlara rağmen Galatasaray taraftarı tutku ve futbol çılgınlığı konusunda örnek bir tablo ortaya koydu; satışa çıkarılan tüm biletler son adedine kadar tükendi. Böylece resmî kapasitesi 53.387 seyirci olan efsanevi "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park", Türk futbol severlerin yıllardır beklediği bir gecede tribünlerinin tamamen dolmasını garantiledi.

İstanbul kulübü, bu büyük yankıya yol açan bilet fiyatlarının detaylarını da açıkladı. En pahalı kategori, 1.360 euro ile "Deluxe" oldu; onu 1.223 euro ile "Lüks" ve 1.178 euro ile "Klasik" kategorileri izledi.

Birinci kategorinin fiyatı ise yaklaşık 906 euro olurken, diğer kategoriler 815, 724, 634, 543, 453 ve 407 euro arasında kademelendi. En alt kategoriler ise 272, 235 ve 63 euro arasında değişti; en ucuz biletin fiyatı yaklaşık 51 euro oldu.

Bu tarihî bekleyişin yansımaları sportif ve ekonomik boyutla sınırlı kalmadı, güvenlik boyutuna da uzandı. İstanbul polisi, maçın arifesinde karaborsada bilet satışına yönelik geniş çaplı bir operasyonda dokuz şüpheliyi gözaltına aldı.

"Anadolu" ajansının haberine ve bunu aktaran "Sözcü" gazetesine göre, yetkililer yasa dışı satış işlemlerine dair bilgi almalarının ardından pazartesi günü harekete geçti; görevliler şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirlemek için titiz soruşturma ve takip çalışmaları yürüttü.

Ardından gerçekleştirilen baskında dokuz kişi gözaltına alındı ve yasal işlemlerin tamamlanması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tarihî maçın başlamasına saatler kalırken, taraftarların stadyuma girişinin kontrol altında tutulması en büyük mücadele haline gelmiş durumda.



