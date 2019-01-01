Barcelona Louie Barry'i kadrosuna kattı

Katalan ekibi, West Bromwich Albion'un altyapısında forma giyen 16 yaşındaki santrafor Louie Barry'yi kadrosuna kattı.

ekiplerinden , İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında forma giyen genç futbolcu Louie Barry'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi.

Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen Louie Barry, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.