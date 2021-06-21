Barcelona, Lionel Messi'yi kaybedebilir!

Borçları her geçen gün artan Barcelona'nın, maaş üst sınırını aştığı için Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalamama ihtimali var.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, henüz Katalan ekibiyle yeni kontrat imzalamadı.

Ancak Barcelona'nın Arjantinli yıldız ile yeni sözleşme yapamama riski var.

Javier Tebas neler söyledi?

La Liga Başkanı Tebas, ESPN'e yaptığı açıklamada Barcelona'nın maaş sınırı nedeniyle Lionel Messi'yi kaybetme ihtimali olduğunu söyledi.

"Barcelona maaş üst sınırını aştı. Umarım Messi'yi takımda tutabilirler, ancak bunu yapmak için başka yerlerden kesintiler yapmak zorunda kalacaklar."

La Liga yönetimi, Barcelona için 2020/2021 sezonu için 382.7 milyon euro kadro maaş sınırı getirmişti. Ancak Katalan devinin öncesi sezonda ödediği maaş bütçesi 671 milyon euro'ydu.

Barcelona'nın borçları

Barcelona geçen sezon oyuncuların maaşlarını ödeyebilmek için 100 milyon euro civarında bir banka kredisi kullanmıştı. Bu miktar da eklendiği zaman kulübün toplam borcu 1,2 milyar euro'yu buluyor.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona yönetimi 545 milyon euro'luk yeni bir krediyi onaylamıştı. Başkan Laporta bu kredinin % 3 faizle 15 yıl içinde geri ödeneceğini ve kulübün artan borçlarını kapatmak için kullanılacağını söylemişti.