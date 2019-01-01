Barcelona, Lionel Messi'ye kavuşuyor

La Liga’ya Athletic Bilbao mağlubiyetiyle başlayan son şampiyon Barcelona’da, Lionel Messi kendisi adına sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

2019-20 sezonuna sakatlıklarla boğuşarak başlayan ’da, Athletic Bilbao karşılaşmasında alınan yenilgi dışında Luis Suarez ve Ousmane Dembele’nin sakatlanması moralleri bozdu.

Luis Suarez, Athletic Bilbao maçının 37. Dakikasında baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, Dembele’nin de arka adale zorlanması sebebiyle sahalardan 5 hafta uzak kalacağı açıklandı.

25 Ağustos Pazar günü kendi evinde ’i konuk edecek Barcelona’da hücum yükü Antoine Griezmann’ın omuzlarına kalması beklenirken, sakatlığı yüzünden Bilbao karşılaşmasında takımını yalnız bırakan ’den iyi haber geldi.

GOAL’ün edindiği bilgiye göre 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Teknik direktör Ernesto Valverde’nin yararlanmayı düşündüğü Lionel Messi, Real Betis karşılaşmasında takım kadrosunda yer alacak.

Lionel Messi’nin mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Arjantinli yıldızın ’nın açılış maçında etkisiz kalan Antoine Griezmann’a yardımcı olması Valverde’nin planları arasında bulunuyor.

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Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından Griezmann’ın performasını değerlendiren teknik direktör Ernesto Valverde “Eğer kaleye yakın bir yerde topla buluşursa bitiriciliğini gösterebilir. Ancak bunu yapabilmemiz için oyuna hakim olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

25 Ağustos Pazar günü Nou Camp’ta oynanacak Barcelona – Real Betis karşılaşması TSİ 22.00’de başlayacak.