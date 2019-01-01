Barcelona, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak istiyor

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi ile yeni bir sözleşme yapmayı planladıklarını açıkladı.

, kulüp efsanesi 'yi futbol kariyerinin sonuna kadar takımda tutmaya niyetli görünüyor.

ESPN'e konuşan Bartomeu, "Herkes Messi'yi beğenerek izliyor. Diğer stadyumlarda rakip taraftarlar bile onu alkışlıyor" dedi.

Messi için 'tek kulüp adamı' ifadesini kullanan Bartomeu, "Onun Barcelona ile ilişkisi sonsuza dek sürecek. Genelde Pele örneğini veririm. Messi'nin her zaman Barcelona'da olmasını isteriz. Futbol oynarken, futboldan sonra da..." diye konuştu.

Bartomeu'nun Messi'nin geleceği konusunda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Onun sözleşmesini yenilemek istiyoruz. Fikrimiz bu. O hala genç. Bunu performansından görebiliyorsunuz. Önünde hâlâ uzun yıllar var. Kendisini daima geliştiriyor. Önümüzdeki aylarda onunla oturup yeni sözleşme konusunda konuşacağız"

"Messi vücudunu çok iyi tanıyor. Ancak bir gün artık yapamayacağına inanırsa ayrılacaktır. Gelecek için hazırlıklı olmalıyız. Messi bizim liderimiz. Dünyanın en iyi futbolcusu. Bizim takımımızda oynuyor, fantastik de oynuyor. Ama bunun sonsuza dek sürmeyeceğini de biliyoruz"

"La Masia'da (Barcelona altyapısı) yetişen genç futbolcularımıza yatırım yapıyoruz ancak başka kulüplerden de futbolcu getiriyoruz. Amacımız bu mükemmel seviyeyi korumak"

Ligde en yakının 8 puan önünde şampiyonluğa koşan Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ile karşı karşıya gelecek.

Katalan ekibi ile de Copa del Rey (Kral Kupası) finali oynayacak.

Bu sezon 28 lig maçında 32 gol atıp 12 de asist yapan Messi'nin tüm kulvarlarda ise 39 maçta 42 gol ve 18 asisti bulunuyor.