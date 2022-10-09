NE OLDU? Messi, 2021'de kulüple yaklaşık 20 yıllık bir ilişkisinin ardından, İspanyol devinin borçları nedeniyle sözleşmesini uzatamadıkları için Barça'dan ayrıldı.

Arjantinli süperstar, ayrıldığı açıklandıktan sonra bir veda görüntüsü bile yayımlanmadı, ancak Laporta şimdi onu kulüp için ölümsüzleştirme planları olduğunu doğruladı.

NE DEDİLER: Laporta, hafta sonu Barcelona Genel Kurulunda şunları söyledi:

“Camp Nou'nun dışına, bir Lionel Messi heykeli dikeceğiz. Buna karar verildi."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin önümüzdeki yaz Camp Nou'ya dönebileceğine dair söylentiler dolaşıyor ve bu noktada, Paris Saint-Germain'deki mevcut sözleşmesinin süresi de bitmiş olacak.

Ancak 35 yaşındaki oyuncunun Parc des Princes'teki kalış süresini uzatma seçeneği var ve sezon sonuna kadar geleceği hakkında nihai bir karar vermeyecek.

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