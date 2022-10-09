Barcelona, Lionel Messi'nin heykelini dikecek: "Karar verildi"

Ethem Sündük|
Lionel Messi Barcelona 2017-18Getty Images
BarcelonaL. MessiLa LigaPSGLigue 1

Arjantinli süperstar, efsanesi olduğu kulüp tarafından ölümsüzleştirilecek.

    NE OLDU? Messi, 2021'de kulüple yaklaşık 20 yıllık bir ilişkisinin ardından, İspanyol devinin borçları nedeniyle sözleşmesini uzatamadıkları için Barça'dan ayrıldı.

    Arjantinli süperstar, ayrıldığı açıklandıktan sonra bir veda görüntüsü bile yayımlanmadı, ancak Laporta şimdi onu kulüp için ölümsüzleştirme planları olduğunu doğruladı.

    NE DEDİLER: Laporta, hafta sonu Barcelona Genel Kurulunda şunları söyledi:

    “Camp Nou'nun dışına, bir Lionel Messi heykeli dikeceğiz. Buna karar verildi."

    BÜYÜK RESİM: Messi'nin önümüzdeki yaz Camp Nou'ya dönebileceğine dair söylentiler dolaşıyor ve bu noktada, Paris Saint-Germain'deki mevcut sözleşmesinin süresi de bitmiş olacak.

    Ancak 35 yaşındaki oyuncunun Parc des Princes'teki kalış süresini uzatma seçeneği var ve sezon sonuna kadar geleceği hakkında nihai bir karar vermeyecek.

    İKİ FOTOĞRAFTA:

Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images
Joan Laporta Asamblea BarcelonaFC Barcelona

MESSİ İÇİN SIRADA NE VAR? Yedi kez Ballon d'Or kazanan yıldız, PSG'nin Ligue 1'de Reims'e karşı oynadığı son maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Ancak, salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı yeniden sahaya çıkmayı amaçlıyor.

Editörün Seçtikleri