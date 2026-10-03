Barcelona, La Liga'ya önemli bir talepte bulundu

Barcelona kulübü, yarın pazar günü Spotify Camp Nou'da oynanması beklenen Real Madrid karşısındaki El Clasico öncesinde hava durumundaki gelişmeleri takip etmek amacıyla İspanya Kadınlar Ligi birliğiyle temaslarını sürdürüyor.

Kulüp, pazar günü öğleden sonra ve şafak saatlerinde daha da kötüleşebilecek olan Katalonya'daki hava durumunu yakından izliyor.

Sport gazetesi, Barcelona'nın organizasyonel nedenlerle maçın saat 19.00'a ertelenmesi için başvuruda bulunduğunu, zira kulübün maçın mümkün olan en iyi koşullarda oynanmasını garanti altına almak için yeterli zamana ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Hafta sonuna ilişkin hava tahminleri, yetkililerin alarm seviyesini yükseltmesine yol açtı; hatta bazı spor etkinlikleri çoktan iptal edilmeye başlandı.

Katalonya Futbol Federasyonu, Maresme, Vallès Occidental, Barcelona, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès ve Terres de l'Ebre bölgelerinde cumartesi akşamı saat 17.00'den itibaren başlaması planlanan tüm maçları iptal etti.

Etkinliklerin askıya alınması, cumartesi akşamı saat 20.00'den pazar günü öğleden sonra saat 14.00'e kadar sürecek.

Tarragona, Barcelona ve Girona'da kıyıya yakın bölgeler en çok etkilenen yerler olacak; Katalonya Meteoroloji Kurumu tehlike seviyesini 6 üzerinden 6'ya yükseltirken, Sivil Savunma da Inuncat planını acil durum aşamasında devreye soktu.

Barcelona teknik direktörü Pere Romeu, "Maçın oynanmayacağına dair elimde bir bilgi yok. Konsantrasyon en üst düzeyde." dedi.

Romeu, hava koşullarının taraftar deneyimini etkileyebileceğini kabul etti; ancak aynı zamanda yağmurun maça özel bir hava katabileceğini düşünüyor.

Romeu şunları ekledi: "Güneşli havanın maç izlemeyi daha keyifli kıldığı doğru, ne yazık ki. Ama herkesi motive etmek istiyorum, çünkü yağmur maçlara daha fazla enerji veriyor ve ilgi çekici bir duygusal unsur katıyor. Umarım yağmura rağmen insanlar gelmek için heveslenir."



