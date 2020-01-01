Barcelona, Koeman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Katalan ekibi, teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayırmasının ardından Ronald Koeman ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Quique Setien'in görevine son verilmesinin ardından Başkanı Josep Bartomeu, Barça TV'deki canlı yayında göreve Milli Takımı'na Ronald Koeman'ın getirileceğini duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollandalı çalıştırıcı ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmaktan onur duyduğunu söyleyen Koeman, "Geride kalan iki buçuk senede Hollanda'yı başarıya taşımak için her şeyi yaptım. Geriye dönüp baktığımda bu süreçte yaptıklarımızdan gurur duyuyorum. Hollanda'nın parlak bir geleceği var" dedi.

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57 yaşındaki deneyimli isim, futbolculuk kariyerinde 1989-1995 yılları arasında Barcelona formasını giymişti.

Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe geçici olarak Lodeweges getirildi

Hollanda Milli Takımı'nda Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak yardımcısı Dwight Lodeweges getirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Barcelona ile anlaşmaya varan Koeman'ın milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

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Görev yaptığı süre boyunca takımın başarısı için elinden geleni yaptığını belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Barcelona'nın benim rüya kulübüm olduğunu herkes bilir. Orada teknik direktör olabilmek bana çok özel geliyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Koeman'ın yerine yardımcı antrenör Dwight Lodeweges'in geçici olarak görevi devraldığı kaydedildi.

Şubat 2018'de Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Ronald Koeman, 20 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.