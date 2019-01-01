Barcelona, Kashima Antlers'den Hiroki Abe'yi kadrosuna kattı

Katalan devi, 20 yaşındaki Japon oyuncuyu resmen renklerine bağladı.

'nın genç yıldız adayları dev kulüplere transfer olmaya devam ediyor.

'in alt yapısından yetişien Takefusa Kubo'yu kadrosuna katmasından sonra bir başka genç Japon oyuncu daha İspanya'nın yolunu tutacak.

Kashima Antlers'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Barcelona'nın 20 yaşındaki Hiroki Abe'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

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Goal'ün öğrendiği bilgilere göre Katalan devi, Japon ekibine 1.1 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Hiroki Abe, 2019 yılında Kashima Antlers formasıyla 14 lig maçına çıktı ve 1 gol kaydetti.