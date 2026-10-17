La Liga'nın dokuzuncu haftasında oynanan Barcelona - Real Betis maçı, tartışmalı hakem kararları nedeniyle gerginliğe sahne oldu.

İlk yarı, Barcelona'nın 2-1 önde tamamlamasıyla sona erdi. Katalan ekibi 51. dakikada üçüncü golü de bularak farkı açmayı başardı.

Ancak Real Betis, Faslı oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli'nin ikinci golüyle kısa süre içinde farkı azalttı ve 54. dakikada skor 3-2'ye geldi.

"Sport" gazetesine göre, Betis'in ikinci golünden önce Fermin Lopez lehine bir faul vardı ancak hakem De Burgos Bengoetxea bu faulü çalmadı. Böylece Ezzalzouli oyunu sürdürerek kaleci Joan Garcia ile karşı karşıya kaldı.

Çekilen Lopez yere düştü, fakat Betis kalecisi Alvaro Valles, Ezzalzouli'nin golünün ardından ondan hemen kalkmasını istedi; hatta onu tutup iterek ayağa kalkmaya zorlamaya çalıştı.

Bu sırada Lamine Yamal, takım arkadaşını savunmak için araya girdi ve Facundo Bernal'in saldırısına maruz kaldı. İki oyuncu önce elle boğuşmaya başladı, ancak Real Betis oyuncusu sonunda Yamal'ın boğazını sıkmaya başladı.

Yamal kendisini kurtarmayı başardığında ise Bernal ona kafa attı. Bu görüntü maçın hakeminin gözünden kaçmadı ve ortam sakinleştikten sonra Betis oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi.