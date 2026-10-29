Barcelona Atlètic kalecisi Iker Rodriguez, bu sezonun başında yedek takımla sergilediği etkileyici performansın ardından, Katalan kulübüyle sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzatmaya hazırlanıyor. Bu adım, yönetimin oyuncunun yeteneklerine ve potansiyeline duyduğu güveni yansıtıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, 18 yaşındaki kaleci yeni sözleşmesini yarın cuma günü imzalayacak. Barcelona ve oyuncu, geleceğine dair anlaşma konusunda önemli bir yol kat etti; kulüp böylece La Masia akademisinin en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden birine olan bağlılığını teyit etmiş olacak.

Ayrıca oku

Mbappe ilk değil: Özil, Premier Lig ve NBA, Çin'in düşmanları listesinde

Mbappe yüzünden: Çin, Real Madrid'e ilk kez ceza kesti

Rodriguez, bu sezon Barcelona Atlètic ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti; ligdeki ilk sekiz maçta forma giydi, kalesinde yalnızca dört gol gördü ve altı maçta kalesini gole kapattı.

Genç kaleci sezona etkileyici bir seriyle başladı; ilk dört haftada kalesini gole kapattı. Bu, Barcelona Atlètic'in 2022-2023 sezonundan bu yana başaramadığı bir başarıydı.

Kulübün güveni yalnızca kalecinin rakamlarıyla sınırlı değil; Barcelona, onun etkileyici reflekslerini, üst köşeye gelen toplarla başa çıkma becerisini ve ayaklarıyla oyun kurma yeteneğini de takdir ediyor. Bunlar, Katalan takımının oyun anlayışı açısından önemli özellikler.

Rodriguez, La Masia akademisine küçük yaşlarda Sabadell'den katıldı ve genç takımlarda basamakları çıkarak, teknik direktör Juliano Belletti yönetimindeki Barcelona Atlètic'in önemli unsurlarından biri haline geldi. Ayrıca Hansi Flick yönetimindeki A takımla antrenman yapma, hatta resmi bir kadroya dahil olma fırsatı da buldu.