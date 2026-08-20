Arjantinli forvet Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olma hayali, en azından yeni bir gelişmeye kadar ertelenmiş görünüyor. Böylece Blaugrana, Alman teknik direktör Hansi Flick'in kadrosundaki en önemli mevkiyi güvence altına almak için B planını devreye sokmaya başlıyor.

Gazeteci David Sanchez, "Radio Marca" aracılığıyla, bu yaz Atletico Madrid'in forvetiyle anlaşmanın imkansız olduğu kesinleştikten sonra Camp Nou koridorlarında gizli bir hareketliliğin yaşandığını ortaya koydu.

Zira Rojiblancos'un yönetimi, en iyilerinden biri, hatta belki de açık ara en iyisi olan oyuncularından birini elden çıkarma fikrini kesin bir şekilde reddediyor. Bu durum spor direktörü Deco'yu bir süredir gerçekçi çözümler aramaya mecbur bıraktı.

Flick'ten net bir talep

Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönetimden talebi açık ve netti: sistemi tamamlayacak yeni ve gerçek bir 9 numara santrfor. Flick, takımın sürekli gol atabilen ve takıma farklı hücum boyutları kazandırabilecek bir gol avcısına şiddetle ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Özellikle de kulübün tüm kupalarda çetin bir mücadele vermeyi hedeflediği bir sezonda.

Barcelona'nın çıkmazı ise, öncelikli hedeflerinin üst düzey isimler olması ve bu isimlerin kulüplerinin onları kolayca elden çıkarmaya niyetli olmaması. Transfer döneminin kapanmasının yaklaşmasıyla birlikte, Laporta yönetiminin önündeki seçenekler ciddi şekilde azalmaya başladı.

Ayoze Perez: Sürpriz isim

İşte bu noktada, olası ve cazip bir alternatif olarak sürpriz bir isim öne çıktı: David Sanchez'in aktardığına göre Villarreal forvetinin İspanyol milli oyuncusu Ayoze Perez. Kendisi, niteliklerini iyi tanıyan ve dinamizmi, geniş tecrübesi ile yalnızca gerçek bir santrfor olarak değil birçok hücum mevkisinde oynayabilme yeteneği sayesinde Blaugrana'nın oyun tarzına hızlıca uyum sağlayabileceğine inanan Hansi Flick'in büyük beğenisini toplayan bir seçenek.

32 yaşındaki Ayoze, en üst düzeyde geniş bir tecrübeye sahip ve Villarreal ile 2028 yılına kadar sözleşmeli. Sarı Denizaltı'nın onu elden çıkarmak için yüksek bir bedel talep edecek olmasına rağmen, sözleşme durumu transferin tamamlanmasının önünde bir engel teşkil etmeyecek.

Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli yaklaşık 30 milyon euro; bu, iki kulübün doğrudan müzakerelere girmesi halinde pazarlığa açık ve düşürülebilir bir rakam.

David Sanchez'in edindiği bilgilere göre, oyuncunun kendisi bu adıma tamamen açık. Barcelona'nın resmen harekete geçip Villarreal ile temasa geçmeye karar vermesi durumunda, Ayoze Perez bu yaz hayalini gerçekleştirmek ve Blaugrana forması giymek için elinden gelen her şeyi yapacak.