Barcelona, Ivan Rakitic'in bonservis bedelini belirledi

Barça önümüzdeki transfer döneminde Rakitic'in takımdan ayrılmasına izin vermeye hazırlanırken, Hırvat oyuncunun eski takımından teklif bekleniyor.

, gözden düşen orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'in bonservisini belirledi.

Katalan ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi olan Rakitic, buna karşın takımda gözden düşmüş durumda. Bu sezon 31 maçın yalnızca 15'inde ilk 11'de başlayabilen Rakitic, henüz ağları havalandırmayı ise başaramadı.

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Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Arthur ve Arturo Vidal'in daha belirgin rollere sahip olmasının ardından, eskiden as kadroda ilk akla gelen oyunculardan biri olan Rakitic yerini kaybetti.

Daha fazla takım

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Rakitic için 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirleyen Barça, bu isteklerini karşılayan bir teklifin gelmesi durumunda Hırvat oyuncuyu göndermeye hazır durumda.

Son zamanlarda adı , ve ile anılan Rakitic ise oldukça popüler olduğu eski takımı 'ya dönmek istiyor. Sevilla'ya dönebilmek için maaşında kesinti yaşanmasına da razı olan Rakitic için önümüzdeki günlerde Sevilla'nın resmi teklifte bulunması bekleniyor.